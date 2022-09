Zdroj: Deník Hvězda za hvězdou Podzim je tradiční hlavní sezonou pro nové televizní pořady. A tak se diváci mohou těšit na spoustu novinek, návratů, ale také nějaké to loučení. Na co se tedy mohou diváci těšit v nadcházejících měsících? V aktuálním vydání magazínu Víkend vám nabídneme přehlednou nabídku letošního televizního podzimu.

Kořeny českých pověstí

Odkud se vzala záhadná jména Krok, Teta, Kazi? Jak to, že je nacházíme na runových kamenech v daleké Skandinávii? Co mají naše dějiny společného s íránskou mytologií? A jak souvisí seznam přemyslovských knížat s rodokmenem langobardských králů? Tyto a mnohé jiné otázky si klade archeolog a historik prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., ve své knize Příběhy dávného času – Staré pověsti české dnes. Zapomeňte na praotce Čecha i na věštkyni, která založila Prahu. Náš první známý kronikář Kosmas by se nestačil divit, do jakých souvislostí zasazuje jím proslavená vyprávění moderní věda.

Exotika doslova na dosah

Blíží se podzim a s ním zima, sychravo, deštivo a tma. Pokud tato kombinace zrovna nepatří k vašim oblíbeným, lze vyrazit do exotických destinací, které nabízejí pravý opak. Tedy slunce, slunce, slunce, teplo a moře. Zájem českých cestovatelů o exotické destinace navíc v postcovidové době značně narůstá, je tedy dobré mít jasno, kam člověk chce. A kam nyní můžete snadno a rychle vyrazit? Poradíme ve Víkendu.

Nové byty

Pokračujeme v seriálu o výstavbě nových domů a bytů. Tentokrát se vydáme zejména do západních Čech, ale ukážeme i chystající se nemovitosti v dalších částech republiky.