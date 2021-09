Až půjdete na Městské slavnosti, zastavte se u stanu Deník Zdraví a časopisu Kondice, kde se můžete v čase od 10 do 12 hodin potkat s absolutním mistrem republiky ve sportovní kulturistice Janem Tomáškem. Načerpat informace k tomu, jak být fit a v kondici, můžete také s Martinou Zahradníkovou.

Chybět nebudou vystoupení hudebních skupin, divadelní představení a také řemeslné trhy. Po celý den budou volně přístupné zdejší památky jako expozice na zámku a ve Špejcharu. Otevřený bude i kostel svatého Mikuláše, pivovarské sklepy a židovský hřbitov. Program slavností bude trvat od 10 do 17 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.