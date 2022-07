Parthská říše

Pevnost stála v době svého vzniku na hranicích Adiabene, menšího království, kterému vládli králové místní dynastie. Podle výzkumu, který vedl Michael Brown, vědecký pracovník Ústavu prehistorie, protohistorie a blízkovýchodní archeologie heidelberské univerzity v Německu, měli tito vládci platili tribut sousední Parthské říši, která se přibližně před dvěma tisíci lety rozkládala na části území Íránu a Mezopotámie.

Kdo byli Parthové?

Tribut (latinsky tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům. Nejčastěji tak každoročně platil závislý vládce (kmene neboli tribu) svému lennímu pánovi (například králi nebo císaři). V minulosti také tribut platily například státy poražené ve válkách svému pokořiteli.

„Postava vytesaná do kamene u vchodu do pevnosti zobrazuje tehdejšího krále Adiabene, je to zřejmé podle jeho oblečení, zejména klobouku,“ uvedl Brown. Vyobrazení se podobá jiným podobiznám adiabenských králů, hlavně jedné, kterou badatelé nalezli o zhruba dvě stě kilometrů dále v místě starověkého města Hatra.

Ačkoli jde zatím o pouhé spekulace, Brown se domnívá, že šlo o královské město známé jako Natounia, případně Natounissarokerta, které bylo součástí království Adiabene.

Neprobádaná Natounia

„Natounia je skutečně známá pouze ze vzácných mincí, podrobné historické zmínky o ní neexistují," napsal Brown redakci CNN prostřednictvím e-mailu. Podrobnosti odvozené ze sedmi mincí popisují město pojmenované po králi jménem Natounissar a polohu na řece Dolní Záb, ve starověku známé jako Kapros.

„Poloha v blízkosti řeky Dolní Záb/Kapros, krátké osídlení oblasti a královské vyobrazení - to vše spojuje archeologickou lokalitu s popisem, který můžeme odvodit z mincí. V blízkosti se také nachází několik neobvyklých hrobů s vysokým statusem," uvedl Brown.

„Je to samozřejmě nepřímý argument. Pevnost Rabana-Merquly je však zatím pravděpodobně zdaleka nejlepším kandidátem na toto ztracené město, které ve starověku muselo ležet právě v tomto regionu.“

Král zobrazený na rytině by podle Browna mohl být zakladatelem Natounie, buď přímo Natounissar, nebo jeho potomek.

Název místa Natounissarokerta je podle studie složen z královského jména Natounissar (zakladatel královské dynastie Adiabene) a parthského slova pro příkop nebo opevnění.

„Tento popis by se mohl vztahovat na Rabanu-Merquly,“ tvrdí Brown. Podle něj je pravděpodobné, že Rabana-Merquly jako významné sídliště umístěné na křižovatce mezi náhorní a nížinnou zónou mohlo sloužit mimo jiné k obchodování s pasteveckými kmeny, udržování diplomatických styků nebo vyvíjení vojenského tlaku.

„Značné úsilí, které muselo být vynaloženo na plánování, stavbu a údržbu pevnosti této velikosti, ukazuje na silné vládní aktivity,“ řekl Brown. Vědci ve studii dále uvedli, že „objev doplňuje naše znalosti parthské archeologie a historie, které zůstávají výrazně neúplné, a to i přes její zjevný význam jako významné mocnosti na starověkém Blízkém východě“.

Výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Antiquity.