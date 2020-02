KDY: 13. února od 11.00 do 17.00

KDE: Jihlava, Art Coffee

ZA KOLIK: vstupné zdarma















Krátký zdravotní dotazník a stěr z ústní dutiny.

Podmínky vstupu do Českého národního registru dárců dřeně:

- věk 18 - 35 let včetně (do dne 36. narozenin)

- hmotnost alespoň 50 kg

- dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)

- ochota překonat určité nepohodlí a "ztrátu" času pro záchranu života neznámého