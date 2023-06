Přemýšlíte, jak odměníte své děti za vysvědčení? Do jihlavské zoologické zahrady budou mít vstupné od pátku do neděle za korunu ti, kteří mají na vysvědčení alespoň jednu jedničku. V sobotu od jedné odpoledne mohou rodiče s dětmi přijít na velké zahájení prázdnin do klášterní zahrady v Brtnici.

Velkému zájmu se v jihlavské zoo tradičně těší i letové ukázky dravců a sov. | Video: Deník/Martin Singr

JIHLAVSKO

Za vysvědčení do ZOO

Kdy: od 30. 6. do 2. 7. 2023 od 9.00 do 18.00

Kde: Jihlava, ZOO

Proč: Školáci, kteří ve dnech od 30. června do 2. července předloží na pokladně aktuální vysvědčení, na kterém bude alespoň jedna jednička, získají vstup do zoo jenom za jednu korunu. Vysvědčení může být naskenované v mobilním telefonu.

Co se platí: 1 koruna

Zahájení prázdnin v Brtnici

Kdy: 1. července od 13.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Proč: Velké zahájení prázdnin chystají pro děti v Brtnici. Na programu je šipkový turnaj, vystoupení mažoretek Pomněnky Brtnice, skákací hrady, malování na obličej, šipkové terče, kašpar a moderátor Jakub Skočdopole. Bude připravená ukázka činnosti IZS, na hudební scéně vystoupí Cirkus Brothers, Tomáš Štefka a Marek Vaňkát, kapela Oči a večer taneční zábava s kapelou Kalybr. Občerstvení zajištěno.

Co se platí: děti do 10 let zdarma, odpolední program do 18.00 – 70 Kč, večerní program od 20.00 150 korun, celodenní vstupné 200 korun

Zdroj: Deník/Martin Singr

PELHŘIMOVSKO

Prázdninová diskotéka v Pelhřimově

Kdy: 30. června od 14.00 do 16.00

Kde: Pelhřimov, venkovní scéna KD Máj

Proč: Škola končí a prázdniny začínají. V Pelhřimově zvou školáky za odměnu na venkovní scénu kulturního domu, kde se bude tančit, zpívat a veselit. Dorazí Vašek Žoudlík, který bude dětem pouštět jejich oblíbené hity. Koná se tu totiž prázdninová diskotéka.

Co se platí: vstupné zdarma

Pouťové slavnosti

Kdy: 1. července od 14.00

Kde: Píšť u Humpolce

Proč: Tradiční pouť v Píšti na začátku prázdnin nabídne bohatý dětský program. Zájemci se budou moci vyřádit na stánku Besipu, na atrakcích, připravené budou i soutěže pro děti a dospělé. Tvořit se bude s pískem nebo kameny. Vystavena bude technika a nebude chybět ani občerstvení.

Co se platí: vstupné zdarma

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

TŘEBÍČSKO

Svatoprokopská pouť dětem

Kdy: 1. a 2. července

Kde: Třebíč, areál baziliky svatého Prokopa

Proč: Svatoprokopská pouť v Třebíči začátkem prázdnin nabízí bohatý program pro děti. V sobotu od 14.00 a od 16.00 se nejmenší mohou těšit na loutkové pohádky: O mlsném drakovi, Co se uvaří, to se sní. V neděli bude od 11.00 k dispozici kuličková dráha, v 11.30 loutkové divadlo Drak Kruťák a odpoledne pobaví i Kašpar Kuba.

Co se platí: vstup zdarma

Vodník Pěnkava

Kdy: 2. července od 15.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Proč: Vodník Pěnkava připluje na zámecké nádvoří. Děti se mohou těšit na vodnickou pohádku o historii vodníků v Čechách a jak se starají ryby. Zájemci si vyzkouší stará česká řemesla, uvidí vodníky, rusalky nebo bludičky. Součástí budou dětské dílničky, malování na obličej a další atrakce pro děti.

Co se platí: vstupné děti do 15 let 70 korun, ostatní 120 korun

Zdroj: Deník/Ivana Říhová

HAVLÍČKOBRODSKO

Vítání prázdnin

Kdy: 1. července od 15.00

Kde: Golčův Jeníkov, Hospůdka u Vodníka

Proč: Děti se mohou v Golčově Jeníkově těšit na druhý ročník Vítání prázdnin na zahrádce hospůdky. Pro návštěvníky bude připravené malování na obličej, trampolína, pochoutky z grilu, dětské hřiště, skákací atrakce a oblíbená cukrová vata nebo párek v rohlíku. Nebude chybět ani hudba.

Co se platí: vstupné 100 korun za dítě

Zdroj: Štěpánka Saadouni

ŽĎÁRSKO

Plaviáda

Kdy: 30. června od 16.30

Kde: Štěpánov nad Svratkou, blízko základní školy

Proč: Začátek prázdnin zahájí ve Štěpánově nad Svratkou už dvanáctou Plaviádou. Lidé mohou přijít v maskách a plavci mají sraz u Boroveckého mostu v 16.30. Ostatní u Maryši od 17.00. Zájemci mohou povzbuzovat plavce, pro děti je nachystaný skákací hrad a bohaté občerstvení. Děti, které budou plavat, pouze v doprovodu dospělého.

Zdroj: Deník/ Helena Zelená Křížová