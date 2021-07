Patrně narážíte na vrtkavé počasí, které především v první polovině týdne poněkud narušilo program šampionátu?

Z prvních čtyř dnů nám třikrát výrazně zapršelo, dokonce se musely odložit dva zápasy do dalších dnů. Takže to byla opravdu největší komplikace. Jinak všechno běželo perfektně.

Jak byste zhodnotil celkově šampionát?

Všechno proběhlo v pořádku. Hráči i členové realizačních týmů byli v průběhu týdne dvakrát testováni a nezaznamenali jsme jediný pozitivní případ. Toto bylo úplně v klidu. Překvapený jsem byl poměrně velkým zájmem diváků. Každý den jsme měli plnou tribunu, na finále bylo téměř vyprodáno, tam moc volných míst nezbylo. Tím jsem byl mile překvapen, protože se přece jenom nejednalo o úplně top softbalovou akci. Asi se projevil hlad fanoušků, protože od roku 2019 tady žádná mezinárodní akce nebyla.

Už před turnajem se hovořilo o tom, že české výběry by měly získat zlaté medaile a výsledky na turnaji, kde ani jednou neprohrály, tomu daly za pravdu. Je opravdu dominance našeho softbalu tak výrazná?

Je to tak. Naše pozice v Evropě je zatím taková, že jsme výrazně před ostatními. Naším dlouhodobým cílem ale není „jen“ vyhrát mistrovství Evropy, nýbrž prosadit se na mistrovství světa. Jenže mistrovství Evropy je jedním z kvalifikačních kroků, takže šampionát absolvovat musíme. Takže zásadní metou je pro nás uspět na mistrovství světa. A tam už je ta konkurence obrovská.

V obou výběrech se představilo také několik brodských hráčů, které jste jistě sledoval. Jak se jim dařilo?

Měli jsme v nominaci osm našich hráčů. Po čtyřech v juniorech i kadetech. Ve finálových zápasech se do základní sestavy dostali vždy po dvou z nich. Určitý prostor ve hře pak dostali všichni, takže mohou být spokojeni.

Naznačili Broďáci, že mají ambice pokračovat i nadále v reprezentaci?

Určitě. Nyní dochází k malé změna zúčastněných ročníků. Letos hráli junioři ročníků 2004 a 2005 a o dva roky mladší v kadetech. Mistrovství světa ale bude pouze pro ročníky 2005 a 2006. To znamená, nynější junioři nejstaršího ročníku už na něj nepojedou. Týká se to našeho jediného hráče, Filipa Kučírka, ostatní mohou pokračovat. Odhaduji, že Brod bude mít opět v kádru čtyři hráče. Jsem přesvědčen, že takto to dopadne. (usmívá se)

Havlíčkův Brod a Hippos arena jsou již takřka pravidelnými pořadateli mezinárodních akcí. Na jakou další cílíte nyní?

Jsme teprve na začátku všech jednání a je to běh na dlouhou trať, ale usilujeme o pořádání mistrovství světa mužů v roce 2025. My už jsme tady mistrovství světa mužů jednou měli právě v roce 2019, ale hlavním místem tenkrát byla Praha. Nyní se změnily podmínky, na šampionátu bude startovat jen osm týmů, takže se dá uspořádat turnaj jen na jednom hřišti. Tenkrát byl počet týmů dvojnásobný a Hippos arena byla druhou plochou po Praze. Bude to ale ještě boj. Jednáme s městem i krajem, tam už podporu máme. Nyní řešíme podporu ve vládě, pochopitelně budou i nějací protikandidáti. Máme i příslib od předsedy svazu, takže to vypadá, že jako Česká republika na podzim kandidaturu podáme. Uvidíme, jak to dopadne.