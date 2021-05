Už to vypadalo, že dnes to začne a Ligový pohár v malé kopané se v krajském městě přece jen rozjede. Nakonec však vedení MK Jihlava z plánu couvlo, jelikož by se každý hráč musel prokázat negativním testem.

Na start Ligového poháru v malé kopané se musí čekat. Za týden bude jasno. | Foto: Deník/Vít Brabec

Od pondělí 17. května se může začít trénovat a hrát v maximálním počtu třiceti hráčů na hřišti. A jelikož umělá tráva Na Stoupách disponuje čtyřmi vchody, nebyl by problém jí rozdělit na čtyři sektory a plánovaný Ligový pohár by se mohl rozjet. Přesně to měla MK Jihlava v plánu.