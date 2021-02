Neúspěšná obhajoba titulu halového mistra jihlavského sprintera Eduarda Kubelíka nerozhodila. V Ostravě skončil na republikovém šampionátu v běhu na dvě stě metrů čtvrtý, na „šedesátce“ o jednu pozici pozadu, ale vylepšil krajský rekord. S oběma výkony byl spokojený.

Eduard Kubelík (uprostřed) skončil v Ostravě čtvrtý a pátý. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

V sobotu se jihlavský sprinter představil na distanci 60 metrů. „Cítil jsem se docela dobře,“ hlásil Eduard Kubelík, který v druhém rozběhu skončil třetí. „Přitom jsem ten rozběh ke konci docela vypustil, protože šedesátka nebyla můj cíl. Ale nakonec jsem se dostal na velké qvéčko do finále,“ překvapil ho nejen čas 6.90, ale i postup do boje o medaile. „Tam jsem to zkusil až do konce, a vyšlo to. Padl i krajský rekord, což bylo dobré. Nečekal jsem, že bych zrychlil. Cíl byl zkusit to po šest devadesát, a to se povedlo,“ doplnil po běhu, který trval jen 6.81.