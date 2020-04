Malé kopané obětoval Jan Mráka takřka polovinu svého života. Díky ní získal spoustu kamarádů a zážitků. Kvůli změně zaměstnání už ale jeho vazby s tímto sportem nejsou tak pevné. Nicméně doufá, že se k malému fotbalu ještě vrátí. Momentálně je z něj vášnivý běžec!

Jan Mráka začal kvůli narůstajícím kilomgramům před osmi lety běhat a nyní si bez této aktivity nedovede představit svůj život. | Foto: archiv Jana Mráky

Jste jedním ze zakladatelů malé kopané v Jihlavě, ale v posledních letech už kolem tohoto sportu moc vidět nejste. Proč?

V roce dva tisíce šestnáct jsem změnil zaměstnání a začal pracovat jako průvodce cestovní kanceláře. Od té doby trávím cirka čtyři až pět měsíců v roce v zahraničí. To mne přivedlo k rozhodnutí opustit všechny aktivity spojené s malou kopanou na všech úrovních.

Co všechno jste vykonával?

Byl jsem člen správní rady Asociace malého fotbalu České republiky, prezidentem spolku Malá kopaná Jihlava a FK Klasici. V podstatě jsem ukončil i pozici hráče malé kopané. Ani jedno ale nemůžete smysluplně vykonávat pouze on-line z jiného kontinentu.

Co momentálně děláte a čím se nejvíce bavíte?

V listopadu jsem se vrátil do republiky a v dubnu jsem již zase měl být pryč. Ale přišel vir, a já jsem doma. Nejvíce se bavím s vnučkami. Jezdíme s rodinou do přírody, učím se španělsky. Snažím se opět složit Rubikovu kostku. A pomalu se chystám, že snad zase začnou lidé cestovat. Chtěl jsem letos být více tady a věnovat se příchozím turistům. Věřím, že se situace změní.

Jak vzpomínáte na začátky a posléze léta, když jste ještě hrával malou kopanou?

Je to už hodně dávno. Ale na třicet let spojených s malým fotbalem se jen tak zapomenout nedá. Začal jsem jako hráč, který dal dohromady tým. Postupně jsem se dostal do vedení soutěží, a potom už mne to chytlo, a nebylo úniku.

Co vám to dalo?

Za tu dobu jsem poznal hodně lidí, se kterými se vídám dodnes. A to je asi to nejcennější, co mi malý fotbal přinesl. Také samozřejmě pravidelný sport, výhry i porážky, ale bez těch se nakonec člověk obejde. Kamarádi a známí zůstávají navždy. A to i poté, co fyzicky opustí tento svět…

Nechybí vám fotbal?

Abych byl upřímný, čekal jsem, že odchod z malé kopané mne zasáhne více. Ale když máte v rodině malé děti, nějak nemáte čas nad tím přemýšlet, ani se nudit. Samozřejmě malý fotbal denně sleduji od reprezentace, přes Superligu až k jihlavským soutěžím.

Není škoda, že veteránská liga už není a vy si sem tam nemůžete jít kopnout?

Že se nyní nehraje veteránská liga podle mne škoda je. Já jsem dlouho nebyl jejím příznivcem. Ale s přibývajícím věkem jsem zjistil, že jiná příjemná varianta, jak zůstat u fotbalu, není. Samozřejmě můžete hrát nižší soutěže a závodit s dorostenci, ale je to fyzicky náročné a ne každý je ochotný to podstoupit.

Pro starší pány to tedy byla super věc. Proč skončila?

Když jsme založili veteránskou ligu, byl jsem překvapen, kolik bývalých hráčů se vrátilo do hry. A to nejen malé kopané! Když jsou lidé přibližně stejného věku, občas se jim podaří ještě někoho předběhnout. A to zvláště po padesátce hodně potěší! Problém v Jihlavě nastal, když se věkové nůžky příliš roztáhly. I ve veteránech začal být věkový rozdíl přes patnáct let. A to je potom jasné, že tým složený z hráčů kolem čtyřiceti let nadělí těm opravdu starým deset a více branek.

Zábava pak není tou správnou zábavou.

Ano. Ne všichni veteráni to zvládnou psychicky. A podle mne jediná cesta dál, bylo další rozdělení soutěží. Například na kategorii superveteránů.

S tím by ovšem byly další starosti.

Myslím, že k tomu asi zatím ještě není dostatek hráčů a také lidí, kteří by se o to postarali. A tím nemyslím jen vedoucí lig, ale třeba i rozhodčí. Na tuto soutěž totiž potřebujete i veteránské rozhodčí. Padesátník ne vždy unese, aby ho "řídil" dvacetiletý klouček. Tím nechci říci, že by to některý z mladých sudích nedovedl. Ale ne všichni to remcání zkušených vydrží. Nicméně si myslím, že čas veteránských soutěží znovu přijde. Jak budou stárnout současní mladíci. A já se tedy těším, že můj čas také ještě přijde!

Bez aktivity ovšem nejste. Vím, že rád běháte. Měl jste k tomuto sportu blízko, nebo vás učaroval později?

Běhat jsem začal asi a před osmi lety. Když má hmotnost překročila devadesát kilogramů. Běhal jsem u fotbalu celý život, ale když přestanete pravidelně trénovat, kila přibývají. Zkusil jsem běhat a za osm měsíců bylo sedmnáct kilo dole.

To je skvělá motivace. Běhání je tedy vaší velkou vášní?

Začalo se mi to líbit a dnes je běh důležitou součástí mého života. Když jsem zdravý, tak ročně naběhám přes dva tisíce kilometrů. Musíte si jen najít svoje tempo, které vám vyhovuje. Aby to byla radost a ne dřina. Jinak vám stačí dobré boty a něco na sebe. Jihlava je malá, takže vždy to máte jen kousek do lesa. A když se chce, můžete běhat téměř denně.

Vaše jméno se dá najít i v závodech Poháru Běžce Vysočiny. Běháte pro výsledky nebo jen pro radost?

Hlavně tam musí být radost. Potom se výsledky dostaví i v pokročilém věku. Když jsem doma a mohu jít, rád se zúčastním. Ale třeba vloni mi to vyšlo pouze jednou v Kamenici. Závody jsou pouze nadstavbou, která vám nastaví zrcadlo, jak jste na tom ve srovnání s ostatními. Na závodech Běžce je příjemná atmosféra, krásné tratě. A hlavně spousta stejně "postižených" od čtyř do osmdesáti let.

Neláká vás třeba zaběhnout si maraton?

Masové závody typu Pražský maraton moc nemusím. Doufám, že si ho jednou zaběhnu, ale klidně sám. Třeba na trati Jihlava – Luka – Jihlava, nebo jinde v okolí.

Běháte rád sám, nebo máte běžeckého parťáka?

Klidně jdu běhat sám, ale když máte s kým jít, je to větší zábava. A rychleji to utíká. Teď chodím se dvěma kamarády. V lehkém tempu. Zvlášť na jaře je to balzám na tělo i duši.

Kolik kilometrů denně, týdně, či měsíčně zvládáte?

Chodíme obden na jedenáct až dvanáct kilometrů. Jsem po dvou operacích, tak jsem začal letos v podstatě až tento měsíc. Zatím je to tak pětatřicet až pětačtyřicet kilometr týdně. Můj měsíční rekord je tři sta sedmdesát kilometrů z předloňského ledna. Ale každý to má, jak mu to vyhovuje. Je jedno, zda běháte dvacet nebo dvě stě měsíčně. Hlavní je aspoň trochu se hýbat.