Osmnáctiletý Michal Krátký měl smůlu ještě před startem rozběhů na 400 metrů překážek, kam se po vítězství na domácí juniorském mistrovství díky prvenství v čase 52,35 nominoval. „V jednom z tréninků už přímo v Nairobi jsem si zranil zadní stehenní sval, do rozběhu jsem nebyl schopen nastoupit,“ připomněl Michal Krátký.

Přitom konkurence se sešla taková, že na semifinále měl. „Kdybych byl v pořádku, bylo semifinále reálné. Na druhé straně šampionát ukázal, že nejlepší finalisté byli jinde, když běhali pod padesát sekund. Určitě si vezu zkušenosti, které se mi mohou hodit,“ dodával.

Vyhrál Turek Berke Akçam časem 49,38. Druhý skončil časem 49,62 Denis Novoseltsev startující pod hlavičkou ANA, bronz bral díky času 49,78 Devontie Archer z Jamajky. Všichni medailisté zaběhli osobní maximum. Navíc byl diskvalifikován v cíli nejrychlejší Švéd Oskar Edlund.

Smůlu měl i osmnáctiletý Eduard Kubelík, který nastupoval na dvoustovku jako úřadující vicemistr Evropy, jímž se stal v červenci v estonském Tallinu, kde bral stříbro na nový národní juniorský rekord 20,82. V Nairobi začal výborně, z rozběhu do semifinále postupoval hodnotným časem 20,92. V semifinále pak běžel 200 metrů za 20,65, čas ale znehodnotila nedovolená podpora větru +2,3 m/s. „Věděl jsem, že do toho musím dát všechno, konkurence byla opravdu hodně kvalitní. Myslím si, že se mi zatáčka povedla, v rovnice jsem zatnul zuby, soupeři ale z podpory větru vytěžili víc,“ ohlížel se svým semifinálovým vystoupením Eduard Kubelík.

V první chvíli si myslel, že alespoň skvělý čas bude rekordem, v rozhodcovském stanu se dozvěděl, že vítr překročil povolenou hranici 2 /s. Podle propočtů by se i za regulérních podmínek na nový národní rekord v hodnotě pod 20,80 dostal. „Trochu mě to mrzí, na druhé straně si myslím, že se nemám za co stydět,“ dodával mladík z Třeště, který i v Nairobi prokázal, že patří na dvoustovce mezi evropskou juniorskou elitu.

Dvoustovku ovládli Afričané. Časem 20,21 bral světové juniorské zlato Udodi Chudi Onwuzurike z Nigérie, druhý skončil Letsile Tebogo z Botswany, který běžel finále za 20,38 a třetí časem 20,48 Jihoafričan Sinesipho Dambile.

Eduard Kubelík nastoupil i na stovku, v rozběhu zaběhl čas 10,66 a byl prvním, kdo nepostoupil do semifinále, kam šlo čtyřiadvacet nejrychlejších.

I v čase, kdy sami nezávodili, trávili většinu času talentovaní atleti na nairobském stadionu pro šedesát tisíc diváků Kasarani Stadium. Stadionu ovšem prázdném, neboť diváci kvůli proticovidovým opatřením do hlediště nemohli. „Zajímalo mě všechno, co se na stadionu dělo. Zaujal mě třeba Francouz Sasha Zhoya, který na 110 metrů překážek zaběhl juniorský světový rekord 12,72 a soupeřům utekl snad o deset metrů,“ poukázal na jeden z výjimečných sportovních počinů v Nairobi Eduard Kubelík.

A společně s ostatními členy české výpravy se těšil z docela četných úspěchů svých reprezentačních kolegů. Vždyť desetibojař František Doubek získal zlato v desetiboji a rovněž zlatý skončil kladivář Jan Doležálek. „Neskutečný úspěch, všichni jsme to prožívali. Ale obdivoval jsem i třeba Elišku Martínkovou, která končila svůj závod v bolestech, přesto bojovala až do konce,“ doplnil počin bronzové chodkyně na 10 kilometrů a třetí medailistky české reprezentace. V Nairobi čeští atleti získali celkem třináct umístění do osmé bodované příčky.

Také Michal Krátký byl každý den na stadionu. Užil si zahajovací ceremoniál a pak pochopitelně sledoval hlavně překážkáře. „Techniku mají podobnou, ale jsou rychlejší. A samozřejmě mě zajímalo, jak si vedou další členové naší výpravy. Z jejich úspěchů jsme měli obrovskou radost všichni a poslední den jsme to i trochu oslavili,“ vyprávěl mladík z Třebíče.

Na mimosportovní zážitky nebyl prakticky čas, autobus pendlující s českou reprezentací mezi hotelem a stadionem navíc doprovázela hodně ostražitá místní policie. „Při cestě autobusem jsme si stačili všimnout, že Nairobi je pro nás Středoevropany úplně jiný svět,“ poukázal na rozdíly Michal Krátký. „Nairobi je městem velkých rozdílů a kontrastů. Všude je prach a špína, řidiči nedodržují dopravní předpisy, běžně se jezdí na červenou. Na druhé straně jsem dosud nebyl ve městě s tolika mrakodrapy,“ doplňoval Eduard Kubelík, který patřil do té skupiny zájemců, která poslední den v Keni zamířila na prohlídku safari.