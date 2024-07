Jihlavská sprinterka Klára Vavřinová na dorosteneckém mistrovství Evropy jen těsně nepostoupila do finále.

Byla jednou z favoritek na postup do finále na 100 metrů překážek. Jihlavská sprinterka Klára Vavřinová však doplatila na dorosteneckém mistrovství Evropy na účast v nejtěžším běhu a o smolných šest setin zůstala za branami finále. V celkovém pořadí figuruje na desáté příčce.

Vavřinová se na šampionát kvalifikovala v nejkratším překážkovém sprintu i sedmiboji. Jenže kvůli termínové kolizi si musela zvolit: vybrala 100 metrů překážek. „S trenérem jsme rozhodovali podle tabulek a v nich jsem byla lepší na překážkách,“ vysvětlila volbu Vavřinová.

V rozběhu sice zaspala na startu, ale postupně zrychlovala. Skončila druhá a časem 13,50 sekundy s přehledem postoupila do semifinále. Také v něm dlouho držela druhou postupovou pozici, ale v závěru se před ni dostala Polka Zofia Rojeková, která nakonec vybojovala stříbrnou medaili.

Do závodu citelně zasahovali rozhodčí, úspěšný byl až třetí start. „Věděla jsem, že hodně startů je zastavených. Nejtěžší byl druhý start v rozběhu, tentokrát nevím, co se stalo. Běželo se mi jinak dobře, na šesté sedmé překážce jsem však divně dopadla, a to mě rozhodilo,“ posteskla si v rozhovoru pro web atletika.cz

Vynikající čas zaznamenala Slovenka Laura Frličková. Semifinále zvládla v novém evropském dorosteneckém rekordu 12,86 sekundy. Ve finále si o jedenáct setin pohoršila, ale i čas 12,97 sekundy stačil s převahou na zlato. Našim východním sousedům tak vyrůstá jedinečný talent.