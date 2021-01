I když Liberec ukázal v Birell areně velkou míru bojovnosti a solidní dávku umu, žádné drama se nekonalo. Hotovo bylo po devadesáti minutách. „Když pominu první zápas Michala Obešla, který vyhrával v koncovkách, tak to bylo poměrně jednoznačné,“ hodnotil trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Obešlo se opravdu zapotil. Jako jediný z brodské party ztratil set. S levákem Michalem Blinkou klopýtl v tom druhém v pořadí. Ve zbylých dvou soupeře doslova přetlačil. „Byl jistější v koncovkách setů, průběh byl jinak velmi vyrovnaný,“ uvedl kouč.

Trochu s obavami se pohlíželo na duel Dmitrije Prokopcova s Jakubem Seibertem. V září totiž liberecký hráč legendu českého stolního tenisu pořádně prohnal. Prokopcov vyhrál po velkém boji 3:2, když ztratil vedení 2:0. „V tom minulém zápase hrál Jakub Seibert nejlepší stolní tenis, jaký jsem od něj viděl. Nepočítal jsem, že bude na to schopný navázat, což se potvrdilo. Tentokrát si to ale Dima pohlídal, i když tam byl zádrhel ve třetím setu,“ zmínil tahanici o každý míček. Seibert měl i setbol, nakonec ale Prokopcov poměrem bodů 13:11 ukončil zápas.

Radek Skála v divokém tempu porazil 3:0 na sety Davida Průšu. „Bylo to až zběsilé, hlavně na začátku. Zajímalo by mě, kolik ten první set trval,“ kroutil hlavou Bohumil Vožický a dodal: „Snažím se ho ohledně tempa krotit. Při té rychlosti nemůže být schopný myslet na to, co chce hrát. Je ale mladý, potřebuje nasbírat zkušenosti.“

Skálovi to ale za stolem vycházelo. První set vyhrál jednoznačně, ve zbylých dvou sice chvilkami prohrával, koncovky však doslova opanoval. Benjamínek týmu má tak v extralize i nadále stoprocentní úspěšnost.