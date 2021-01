Jihlavský baseballový klub se i v této těžké době dohodl na spolupráci s trenérem Mariánem Krásným, který pochází ze slovenské Trnavy a od roku 2010 působil v klubu Třebíč Nuclears, později vedl týmy brněnských Hrochů. „Oba kluby se za jeho působení zařadily mezi nejúspěšnější mládežnické kluby v republice. Získali řadu mistrovských titulů v mládežnických kategoriích,“ doplnil předseda BK Martin Tulis.

Mimo klubových úspěchů zaznamenal Krásný i úspěchy na mezinárodním poli jako trenér reprezentačních výběrů české i slovenské republiky.

Před šesti lety vybojoval s českým výběrem do 12 let titul mistrů Evropy! I proto si teď musí v Jihlavě mnout ruce. „Za šest let se nám v Jihlavě podařilo vybudovat kvalitní mládežnický klub. Naším cílem je nadále se zlepšovat, růst a postupně z mládežnického klubu vybudovat klub s reprezentačními ambicemi a dopracovat se až k dospělým kategoriím,“ odůvodňuje Tulis příchod Krásného. „A jediným způsobem, jak tento dlouhodobý cíl splnit je vybudovat vhodné sportoviště a získat do Jihlavy další kvalitní a zkušené trenéry.“

Jedinou překážkou pro jihlavský klub i nadále zůstává nedostatečné zázemí. Mládežnické baseballové hřiště v areálu ZŠ O. Březiny, na kterém si klub vybudoval svoje domácí zázemí, rozměrově i kapacitně vyhovuje pouze mladším hráčům. Starší již musí hrát svá domácí utkání na hřištích soupeřů nebo v Třebíči. „Přestože se stále snažíme nacházet možné lokality pro vybudování nového velkého hřiště, jsme v tomto ohledu odkázáni na vůli vedení města podporovat vznik nových sportovišť,“ uzavřel šéf jihlavských baseballistů Martin Tulis.