Basketbalisté nemají kam uhnout a brousí si zuby na lídra

V neděli bude vše jasné. Základní část východní skupiny basketbalové I. ligy mužů se blíží do finiše, a protože je tabulka hodně vyrovnaná, bude se do posledních zápasů bojovat o konečné pořadí. Výběr BC Vysočina chce porazit vedoucí Zlín a vyhnout se nadstavbové skupině play-out. Bude to však stačit?

ilustrační foto | Foto: archiv