Výhra nad Lokomotivou Plzeň pro BC Vysočina znamená, že je k prvoligové definitivě již opravdu blizoučko. „Ještě to není jisté, potřebujeme vyhrát jeden zápas,“ ví trenér Petr Pešout. „Proti Plzni jsme ale udělali velký krok k záchraně a já doufám, že to vyjde. Nesmíme prostě polevit a jeden zápas ještě urvat. Nebo doufat, že i Opava bude klopýtat.“

Play-out o 13.-20. místo

4. kolo

BC VYSOČINA - Plzeň 82:73, Prostějov - PELHŘIMOV 72:67, Vyšehrad - Opava 74:84, Zlín - Polabí 108:91.



5. kolo

Plzeň - Zlín, Vyšehrad - Prostějov, Opava - Polabí, BC VYSOČINA - PELHŘIMOV, 13.30, 15.30 hod.

Vysočina bude hrát ještě dvakrát doma. Poprvé už tuto neděli, kdy od půl čtvrté odpoledne přivítá pelhřimovské Sojky. Přestože obě města dělí zhruba třicet kilometrů, jako derby ani jeden ze soupeřů utkání nebere. „Myslím, že to nikdo tolik neprožívá. Většinou v týmech hrají kluci, kteří se příliš nepotkávají,“ potvrzuje asistent pelhřimovského kouče Ivo Rizák.

Oba celky jsou v první lize zařazeny do jiných skupin, takže se potkávají v soutěžních utkáních sporadicky. „Jednoznačně to tak je,“ přikyvuje Pešout. „My i Pelhřimov se koukáme trošku jiným směrem. Oni patří do jižních Čech, my do jihomoravské oblasti, takže zápasových konfrontací moc nemíváme. Myslím, že to jako derby opravdu ani jeden nebereme.“

Famózní závěr. Jihlavští basketbalisté otočili pod Vyšehradem ztracené utkání

Do duelu přesto nastoupí Jihlava i Pelhřimov s maximální motivací. Domácí mají již zmíněnou šanci dokončit svoji záchranářskou misi. „Respektujeme sílu Pelhřimova, ale v domácím prostředí jsme silnější. Určitě jim budeme chtít být lepším soupeřem, než jsme byli u nich,“ vyhlašuje Pešout s narážkou na prohru 64:83 v prvním vzájemném zápase v play-out.

Zdroj: grafika Deník

Sojky, které měly v podstatě záchranu jistou už před startem nadstavbové skupiny, dávají příležitost hráčům širšího kádru, kteří mohou prokázat oprávněnost být členy prvoligového týmu. „V zápasech dostávají příležitost více hráči, kteří byli v průběhu sezony méně vytěžovaní. Pro kluky je program dost náročný, protože to jsou většinou hráči kategorie U19, takže nyní opravdu hrají více borci, kteří dosud neměli tolik minut,“ popisuje klubovou strategii Rizák. „Naším cílem je vyhrát v této skupině každé utkání. Tedy i v Jihlavě. Doma jsme je porazili, uspět budeme chtít i u nich. Ale právě s tím, že budeme obehrávat ne tolik vytížené hráče. I s ohledem na příští sezonu.“