Hlavním favoritem byl Jaroslav Vítek z jihlavského Swoboda Pteamu a ten svoji roli potvrdil, třebaže se v úvodu musel dívat na záda mladého Jakuba Jonáše z klubu AC Speedrun Brno, který si před hlavním závodem ještě odběhl trať pro dorostence. Během prvního ze dvou okruhů se však starší z obou vytrvalců na čele osamostatnil a v závěrečném stoupání dobíhal i nejrychlejší dívku, která běžela o kolo méně.

Předběhnout jí ale už nestihl a cílem tak proběhla první ze všech loucká běžkyně Vendula Šťávová v čase 7:34. V cíli po zhruba dvanácti sta metrech však přiznala, že trať byla hodně náročná. Vítek byl jen o čtyři vteřiny pomalejší, což je na trati dlouhé 2,2 kilometru s výrazným převýšením vynikající výkon.

Pak doběhla v čase 8:28 vítězka žen nad pětatřicet let Blanka Palánová, která ještě u chaty Gizela před závěrečným výběhem pod vlekem běžela na čele a pátý byl v cíli Jonáš. I on vyhrál a to s časem 8:59 kategorii mužů do čtyřiatřiceti let.

Zájem byl navzdory nejistému počasí také o dětské kategorie. Každá z nich byla obsazena a děti na náročných trasách bojovaly ze všech sil. Některé z nich se nevyhnuly ani pádům, vše ale skončilo bez zranění.

Letošní novinky, běhu rodinných týmů, se pak zúčastnilo deset rodičů, každý s jedním až třemi dětmi a všichni se bavili. „Zájem o běhání nás mile překvapil, běžcům i běžkyním děkujeme za účast. Snad se jim závod líbil a za rok přijedou zase,“ uzavřel Martin Singr z pořadatelského týmu.