Městem Jarmily Kratochvílové se ani o letošních Velikonocích nepoběží. Správní rada Nadačního fondu Běhu městem Jarmily Kratochvílové o tom už s definitivní platností rozhodla.

Běh městem Jarmily Kratochvílové nebude. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Tradiční běžeckou akci, která lákala stovky sportovců do Golčova Jeníkova už pětatřicet let, letos s konečnou platností „pohřbila“ vládní opatření proti epidemii nemoci covid-19 vyhlášená v závěru února. „Čekali jsme na to, jakou podobu budou mít nově vyhlášené restrikce, v neděli jsme se domluvili, že ani letos běh nebude,“ potvrdila Deníku za správní radu pořadatelského fondu Jarmila Kratochvílová. „Měli jsme obavy, zda vláda v návaznosti na současná opatření nevyhlásí ještě opatření další, která by spadala právě do období Velikonoc, situace kolem pandemie není dobrá,“ dodala slavná běžkyně, která po skončení úspěšné kariéry propůjčila velikonočnímu běhu v Golčově Jeníkově svoje jméno a věnovala jeho pořádání i organizátorskou energii.