Vzhledem k situaci zůstává závodu tradiční termín v polovině června, poběží se v neděli čtrnáctého odpoledne. Letos poprvé si pak přímo s dětmi mohou zaběhat i jejich rodiče. Poběží stejnou trať jako jejich děti a pak budou vyhlášeni ve speciální kategorii rodinných týmů.

Změna bude i v čase startů. Zatímco dříve byla pevně daná doba startů dětí i dospělých a dlouho se čekalo, letos je v propozicích uveden pouze start nejmladší kategorie a to jsou dvě hodiny odpoledne. Vzhledem k situaci by také měli všichni, kteří zrovna nepoběží, mít roušky a dodržovat odstupy.

Co naopak zůstává, jsou tratě. Nejmladší děti si zaběhnou padesát metrů po rovince, starší si třeba už i vyběhnou kousek kopce pod malým vlekem a od patnácti let se mohou přihlásit i do hlavního závodu. „Jeho účastníci seběhnou od Gizely na parkoviště a pak poběží, nebo spíš půjdou, nahoru. Ženy do cíle, muži oběhnou lesík u chaty a dají si běh dolů a nahoru ještě jednou,“ popisuje za organizátory Martin Singr.

Jedná se sice o extrémní závod, uběhnutá vzdálenost se ale nakonec počítá na stovky metrů a tak není problém se přihlásit i s horší kondicí – málokdo sjezdovku skutečně vyběhne. V cíli pak byli při prvních dvou ročnících oceněni všichni účastníci. Závod pořádá Orel Luka nad Jihlavou ve spolupráci se sjezdovkou a finančně ho podporuje městys Luka nad Jihlavou.