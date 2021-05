Jihlavský rychlík Eduard Kubelík byl nominovaný na nejprestižnější český atletický závod do Ostravy, a rozhodně tam nezklamal. Naopak. Na Zlaté tretře o sobě dal opět vědět.

Sám ale netušil, že by v běhu B na 100 metrů mohl dosáhnout na své nové osobní maximum 10,62. „Bylo to překvapení, protože to byl první závod a já nevěděl, co od toho čekat. Dopadlo to hodně dobře,“ hlásil spokojený talent Atletiky Jihlava, který proťal cílovou pásku na páté pozici.

Výkon podle něj ale dokonalý nebyl. „Start úplně nevyšel. Na čtvrtém kroku se mi trochu podlomila noha a já ztratil. Oni mi odběhli a já byl poslední. Po padesáti metrech jsme ale nabral rychlost a ještě se mi povedlo předběhnout Vojtu Kolarčíka. Kdyby to byla dvoustovka, tak by byla šance větší se dostat ještě víc dopředu. Ale na druhou stranu je dobré, že vím, že se můžu dál zlepšovat,“ reagoval klidně.

Motivaci tedy má, a po středeční výzvě snad ještě větší. „Bylo super vidět na stovce Justina Gatlina, kterého můžete sledovat jen v televizi. Už to byl dobrý pocit, že jsme na stejných závodech a běhá vedle mě. Je vidět, že se někam mohu posunout, a třeba se jim i někdy přiblížím časem,“ přál by si Kubelík, kterého naopak trochu mrzelo, že kvůli koronaviru nemohl být plný stadion diváků. „Určitě ta atmosféra nebyla taková jako normálně. Byla jich tam jen hrstka, takže to mělo nádech takové ligy nebo extraligy. Jen tam byli o dost lepší sprinteři,“ pousmál se.

Do smíchu mu naopak nebylo v jeho dalším závodě, kterým byla v barvách českého výběru do 20 let štafeta na 4 x 100 metrů. „Bohužel jsme nedoběhli, u poslední předávky nám spadl kolík,“ poukázal na rozhodující moment jihlavský sprinter, který měl na starost druhý úsek. „Myslím, že to bylo dobře rozběhnuté. Držel jsem se naší dvaadvacítkové štafety a podle mě jsme se mohli přiblížit limitu na mistrovství Evropy. Je to škoda,“ je si vědom.

Ale již tuto neděli budou mít čeští reprezentanti šanci na reparát. Opět v Ostravě. „Trenér asi udělá nějakou změnu, ale já nejspíš v sestavě zůstanu. Uvidíme, jak to postaví a jestli to vyjde,“ říká Eduar Kubelík, který by měl startovat i na stovce a dvoustovce. „Přihlášený jsem na oba, ale kvůli štafetě nejspíš všechno nepůjdu. Rozhodneme se podle výsledků,“ uzavírá.