Ač to vypadalo ještě před měsícem bledě, v pátek se otevřou brány běžeckého Poháru Běžce Vysočiny! Prvním letošním závodem bude Kamenická 15, která se poběží už po třiatřicáté. „Všem je jasné, že tak, jak jsme byli zvyklí, to nebude,“ upozorňuje hlavní pořadatel seriálu Bohumil Novák.

Na patnáctikilometrovou trať vyrazí muži, ženy, junioři i juniorky. „Díky tomu, že už jsou povoleny akce do tří set lidí, nemusíme to tolik hlídat. Do závodu vyrazí kolem osmdesáti běžců, ostatních může být více než dvě stě,“ reaguje Novák, kterého potěšil zájem. „Přihlášky přibývají. Hned první den, co jsme to dali na internet, se pár běžců přihlásilo. Je vidět, že se lidi těšili a líbí se jim, že začneme,“ doplňuje.

Ten zároveň dává najevo, v čem se bude jarní premiéra lišit. „Především se uskuteční bez doprovodných závodů. Dětí v Kamenici bývá hodně, nepřichází tedy v úvahu, aby také startovala mládež. Bude tedy jen hlavní závod pro dospělé. Je ale potřebné se na něj přihlásit on-line přes internet,“ doplňuje důležité informace.

A nezůstane jen u Kamenické 15. O týden později by se měl Pohár Běžce Vysočiny přesunou poprvé a naposledy mimo hranice kraje. Na programu je šestadvacátý ročník Dačické 14. „Závod proběhne ve stejném formátu jako v Kamenici. Bude bez mládeže a příchozích. Jedinou změnou k dobrému je zavedení prémie za traťový rekord u žen,“ říká Novák.

Před letní přestávkou by se měly stihnou i další běžecké výzvy. Tou další by měl být šestnáctý ročník Přes tři hráze Opatov. „S organizátory v Opatově se musíme ještě domluvit, ale neviděl bych tam problém. To by mohlo být. Podle mě v tu dobu budou povolené akce už do pěti set osob, a my bychom mohli udělat i závody pro děti. Uvidíme, jak se k tomu budou stavět pan Kruba a spol.,“ komentuje šéf Běžce Vysočiny.

Třetí letošní zastávkou bude Zborná u Jihlavy. „Závod Okolo Rudné zařizujeme my. Pokud tedy nebude problém s těžbou v lese, a nezavřou nám vracečku v modřínové aleji, tak se poběží i tam,“ míní Bohumil Novák.

Naopak v Novém Veselí už dříve avizovali, že jejich půlmaraton se letos neuskuteční. To sice mrzí, ale volný termín na konci června možná nahradí jiný běh. „Máme z dubna a května nějakou rezervu. Je tam třeba Pávov, Hybrálec, které pořádá Běžec Vysočiny. Uvidíme, jak budou chtít lidi a jak se to bude vyvíjet,“ uzavírá.

Jarní část Poháru BV

17. 4. Jarní běh Pávov (zrušeno)

24. 4. Trpaslík Hybrálec (zrušeno)

1. 5. Fränkische běh Okříšky (zrušeno)

8. 5. Běh vítězství Jihlava-Třešť (odloženo na 28. 9.)

15. 5. Planderský běh (zrušeno)

22. 5. Stonařovské aleje (zrušeno)

29. 5. Kamenická 15

6. 6. Dačická 14

12. 6. Přes tři hráze Opatov

19. 6. Okolo Rudného

27. 6. Půlmaraton Nové Veselí (zrušeno)