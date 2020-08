Jihlavský půlmaraton a s tím spojený rodinný běh se 13. září, jak bylo naplánované, neuskuteční. Toto zásadní rozhodnutí udělal pořádající spolek Sliby – Chyby v důsledku nejisté situace ohledně šíření viru Covid-19.

Letos se na startu Jihlavského půlmaratonu běžci nesejdou. Sedmý ročník se o rok odkládá. | Foto: Deník / Martin Singr

Letos se centrem krajského města mělo běžet posedmé. A to, že je to oblíbená akce, není třeba zmiňovat. Lehce přes jednadvacet kilometrů si rok co rok přijde zaběhnout stále více lidí, i amatérských běžců.