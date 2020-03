Tratě byly tentokrát rychlejší než při pátečním sprintu mužů, ale situaci notně komplikoval nevyzpytatelný vítr. Na střelnici se trápila většina žen, trestný okruh neminul žádné kvarteto. S výjimkou nepřemožitelných Norek. „Dokázaly jsme, že u nás vládne týmový duch. Byl to velmi těžký závod, ale vítězství je naše,“ radovala se v cíli Ingrid Tandrevoldová, která pózovala s týmovým maskotem – plyšovým losem.

Pro druhou příčku si dojely Francouzky, bronz v cílové rovince uzmula Ukrajině německá finišmanka Denise Herrmanová. „O každé místo má cenu bojovat,“ tvrdila německá superstar.

Český trenér Jiří Holubec měl plán. „Chtělo by to, aby byl závod stejný jako v Anterselvě, ale méně jsme dobíjeli,“ přál si. Jenže střelba 3+18 (3 trestné okruhy, 18 dobíjení) vzala veškerou naději.

Češky mohly myslet na dobrý výsledek jen do čtvrté střelby. V položce vestoje však Markéta Davidová nedokázala navázat na tři trefy a musela absolvovat trestné kolo. Na střelecké nezdary pak navázaly i Lucie Charvátová a Eva Kristejn Puskarčíková, která na cílové čáře prohrála souboj se Švýcarkou Lenou Häckiovou o deváté místo.

České hlasy

JESSICA JISLOVÁ (0+3, na předávce 8. místo): Podmínky na střelnici byly velmi náročné. Vítr se točil, chyby udělaly všechny holky. Mě mrzí poslední rána v ležce. Myslela jsem, že jsem ji trefila, ale terč nespadl. Musela jsem znovu zaujmout polohu a ztratila čas.

MARKÉTA DAVIDOVÁ (1+3, na předávce 8. místo): Stojka mě štve hodně moc. Byly to moje nesmyslné chyby. Chtěla bych se na střelnici vrátit a odstřílet to znovu. Jedno zaváhání na střelnici může odmazat druhý, ale to se nám nepodařilo.

LUCIE CHARVÁTOVÁ (2+6, na předávce 10. místo): Aspoň že jsme zajely nejlepší výsledek na mistrovství světa v Anterselvě. Nechápu, že jsem na tři rány nesklopila jeden terč. Řekla jsem si, že podruhé do stejné řeky nevstoupím, ale na stojce jsem do ní vstoupila.

EVA KRISTEJN PUSKARČÍKOVÁ (0+6, 10. místo): Dnes se celkově špatně střílelo. Mě mrzí, že jsem tu jednu ránu nedobila. Häckiová je lepší sprinterka než já, o kousek mě v cíli předstihla.

Konečné pořadí: 1. Norsko 1:09:14,8 (0+8), Karoline Offigstad Knottenová, Ida Lienová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, 2. Francie -28,7 (1+10), 3. Německo -57,0 (1+14), 4. Ukrajina -58,5 (1+12), 5. Rusko -1:11,7 (1+12), 6. Itálie -2:01,3 (1+11),… 10. Česká republika +3:55,5 (3+18).