Eliška Teplá vyrůstala v Herálci u Svratky. Rodiče ji vedli ke sportu, jako většina biatlonistů začala nejprve na běžkách. „Poprvé jsem tady určitě byla na Párkových nebo Štěpánských závodech ještě jako běžkyně na lyžích bez flinty na zádech. To už je takových patnáct let zpátky,“ zavzpomínala na své sportovní začátky a první start ve Vysočina Areně.

Eliška Teplá

narozena: 10. února 1999

klub: SK Nové Město na Moravě

lyže: Salomon

nejlepší výsledky:

SP - Hochfilzen, 2021,

77. místo ve sprintu

IBU Cup - Osrblie, 2022,

11. místo ve sprintu

jun. MS - Osrblie, 2019,

16. místo ve sprintu

Biatlonu se Teplá věnuje od roku 2010. „Nevím, jestli jsem tehdy měla nějaké cíle. Moji rodiče tenkrát hlavně chtěli, abych měla pohyb a získala základy pro sport všeobecně,“ připouští biatlonistka, která v tomto týdnu oslaví své třiadvacáté narozeniny.

Postupně se členka SK Nové Město na Moravě prosadila i do reprezentace. V ní startovala na juniorském mistrovství světa, nyní nastupuje v závodech IBU Cupu.

V minulé sezoně také prožila svoji premiéru ve Světovém poháru. Nyní se dočkala, znovu v nižší soutěži, startu v domovské areně. „Závod jsem si užila ohromně moc. Musím přiznat, že závody doma byly pro mě obrovskou vnitřní motivací. Hrozně moc jsem chtěla uspět a přiznávám, že před závodem jsem byla až přemotivovaná. Snažila jsem se uklidnit, ale z toho všeho pramenila chyba na desáté ráně,“ netajila pocity po prvním závodě.

Zmíněná poslední minela ji stála umístění ve druhé desítce. Možná i na konci té první. „Při odjezdu z podložky mi ulítlo nějaký to hanlivý slovo. Ale to je vždycky tak. Jen je to někdy je nahlas, někdy jen podvědomě,“ culila se Teplá.

Stejně jako všem i domácí reprezentantce chyběla během závodů divácká kulisa. „Závody bez fanoušků jsou smutné,“ uznala Teplá. Ale… „Já mám to štěstí, že jsem tady tatínka měla, protože on tady byl mezi dobrovolníky,“ prozradila Elišta Teplá.