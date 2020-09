V první polovině to byl zápas bez jakékoliv špetky dramatičnosti. Domácí tým na drahách kraloval, celek z Vysočiny se až neskutečně trápil. „Holky do plných začaly dobře, ale pak přišla dorážka. Ta nejde žádné z nás. Po pár nepovedených hodech se dostavila nervozita a spousta chyb,“ nešetřila kritikou.

Blansko získalo vedení 3:0 a co bylo snad ještě důležitější, před druhou polovinou zápasu vedlo už o 182 kuželek. Bylo rozhodnuto, nebylo o co hrát. „Pro nás ostatní to pak byl už spíše jen trénink,“ přiznala Šárka Dvořáková, která šla na dráhy právě ve druhé polovině duelu.

Trénink jí šel až neskutečně. Porazila 585 kuželek, přehrála domácí matadorku Zdeňku Ševčíkovou. Dlouho to dokonce vypadalo na šestistovku. „V závěru jsem se trochu zalekla čísla, přece jen nejsem zvyklá hrát tak vysoko,“ svěřila se. O osobní rekord, který má hodnotu 598, ji připravily dvě chyby a ztráta rytmu v závěrečné dorážce.

Přesto odjížděla z Blanska jako jediná alespoň trochu spokojená. „Poslední dobou mi to nešlo, hlavně v dorážce. Porazila jsem sama sebe. Jsem za ten výkon moc ráda,“ neskrývala radost ze své hry.

Jihlavské kuželkářky mají ve druhém prvoligovém kole volný los. Za dva týdny se představí poprvé doma, přivítají alespoň na papíře jedno z těch slabších družstev soutěže, pražskou Konstruktivu. „Bude to zápas, ve kterém už budeme muset. Máme teď čas trochu víc potrénovat,“ naplánovala pro sebe i spoluhráčky Šárka Dvořáková.

1. liga kuželkářek

1. kolo: Blansko – JIHLAVA 6:2 (3301:3151), Součková 549, Kalová 542, Nevřivová 561, Ševčíková 575, Daňková 533, Wendl 541 – Vacková 477, Rosendofská 502, Melchertová (61. Concepcion)491, Dvořáková 585, Derahová 527, Braunová 569, Rokycany – Zlín 6:2 (3463:3351), Slavia Praha – Konstruktiva Praha 6:2 (3461:3332), Náchod – Valašské Meziříčí 7:1 (3280:3194), Rosice – Zábřeh 6:2 (3312:3155).