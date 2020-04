Těžké chvíle zažívají všichni sportovci, nevyjímaje kickboxerů jihlavského Reborn klubu. „Trpíme, protože netrénujeme,“ utrousil zklamaně šéf Josef Bílek.

Ještě nedávno přitom investoval nemalé peníze do nové jihlavské boxerny, kde je nyní liduprázdno. „Boxernu jsme zavřeli už ve chvíli, kdy bylo nařízení neshromažďovat se ve více než třiceti lidech. My se to snažíme respektovat a lidé si to musí uvědomit, že to jinak nejde,“ má jasno Bílek.

Práce mu sice nyní ubyla, ale hlavu má plnou starostí, hlavně s náklady spojenými s provozem. „Ty vám nikdo neodpustí, a když to má člověk jako živnost, je to pro něj zásadní věc. Tyhle masové věci se navíc budou rozjíždět hodně pomalu,“ myslí si. „Mám strach, aby to nemělo dopad na fungování klubu. Nájem platíme pořád, tak doufám, že to nebude trvat dlouho,“ dodává Bílek, který rozhodně nehází ručník do ringu a bude za životaschopnost klubu bojovat do posledního dechu.

S těžkým srdcem přijal ale i fakt, že letošní jarní sezona se „odpískala“. „Nám se to zastavilo těsně před hlavní částí,“ povzdechl si předseda jihlavského klubu. „Měli jsme v plánu pár začátečnických turnajů, ale i všechny světové poháry, v Německu a Maďarsku, v Rakousku měla závodit mládež. Pak i Bohemia Open, kde poslední roky dominujeme. Dohromady asi osm turnajů, o které přijdeme. A ještě se nebude ani páskovat, takže je to pro nás zásadní ztráta,“ říká Bílek a dodává: „Nevím, jestli je to dobře, že si odpočineme, nebo nás to zastaví v laufu. Asi od obojího něco.“

Na druhou stranu si je vědom vážnosti situace kolem pandemie koronavirem. „V tom celkovém měřítku je to všechno malichernost. To je nic, když lidé umírají,“ má jasno o prioritách.

Své svěřence ale ladem prý nenechá. Zapotit se prý mohou i doma. A mají k tomu i instruktáž! „Snažím se je udržet v pohybu. Na sociálních sítích mají tréninky, občas tam dám videoreportáž. Ale je to na dobrovolnosti, ať si to každý upraví po svém,“ říká Josef Bílek. „Odezva je dobrá. Někdy si zatrénuje dítě, někdy táta nebo máma. Oni se na chvilku zabaví, a já vlastně také,“ reaguje majitel Reborn klubu, který se nebojí toho, že by mladí kicboxeři po pauze končili. „Toho se nebojím, že by děti přišly a řekly, že na to kašlou,“ věří svěřencům.