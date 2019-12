Tenhle rok neměl chybu. Na jeho konci to bez ostychu může říci šéf kickoberského Reborn klubu Josef Bílek, který v posledních letech dokázal ve spolupráci s dalšími nadšenci vytvořit v krajském městě jednu z nejlepších základen!

Kicboxeři Reborn klubu. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Reborn

„Rok 2019 byl zatím nejúspěšnější. My jsme to zase posunuli,“ sám tomu pomalu nemohl Josef Bílek uvěřit, co vše jeho svěřenci během letoška dokázali. „Máme dohromady 203 medailí,“ poukázal na to nejprůkaznější.