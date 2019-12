O první trefu utkání se s velkým štěstím postarala domácí Muselíková. Jihlavský výběr ale reagovat do konce třetiny nedokázal. Srážely ho chyby v rozehrávce a do šancí se nedostával.

Ve druhém dějství Aligátorky zvýšily. Nejdříve se ujala střela Moniky Jahodové od mantinelu, po chvíli vypálila Klára Jahodová a Miksová nestačila ruku k tělu včas přitisknout. Hostující výběr už musel tušit, že vybojovat body bude těžké.

Naopak Šitbořicím dala třetí branka klid na florbalky, a i zbytek zápasu se dohrával v jejich režii. Na začátku poslední části se trefila pěkně pod horní tyčku Klára Jahodová, tečku za zápasem udělala Drápalová, která zužitkovala přesný pas Baranové.

„Vůbec se nám nedařilo, hlavně individuálně, a soupeř zaslouženě vyhrál,“ stručně zhodnotil jihlavský kouč Roman Komenda.

Branky: 9. Muselíková, 24. M. Jahodová, 30. a 44. K. Jahodová, 58. Drápalová. Rozhodčí: J. Fedra – V. Fedra. Bez vyloučení. Třetiny 1:0, 2:0, 2:0. SK Jihlava: Miksová (Kratochvílová) – Slavíková, Soukupová, Součková, Vondroušková, Váňová, Syslová, Boháčeková, Jašková, Rozehnalová, Běhounková, Kučerová.

VSETÍN – SK JIHLAVA 4:2

Hostující výběr měl fantastický nástup do utkání! Pouhých sedm vteřin uběhlo, když Slavíková překonala Ištvánkovou a poslala Jihlavu do vedení. Přesně po minutě stálo při SK štěstí. Seeveldová orazítkovala totiž horní tyč. Co se nepovedlo Seeveldové, to se povedlo Veselé, a když v 18. minutě zacílila mimo dosah Miksové i Urbášková, Vsetín první dějství vyhrál. V tom druhém se skóre nezměnilo, ale ve třetím už opět patřily první minuty jihlavským hráčkám. Po přihrávce Kučerové se prosadila Jašková – 2:2. Hra měla dále spád, ale trestat chyby se ve zbytku utkání dařilo jen domácím. Šobáňová poslala svůj tým podruhé do vedení, které pojistila v 57. minutě Dědková.

„Po sobotním utkání výrazné zlepšení a jen škoda závěru zápasu, kde jsme si nedokázali pohlídat střed hřiště, to rozhodlo,“ říká Komenda.

Branky: 6. Veselá, 18. Urbášková, 50. Šobáňová, 57. Dědková – 1. Slavíková, 42. Jašková. Rozhodčí: Duda – Tomáš. Bez vyloučení. Třetiny 2:1, 0:0, 2:1. SK Jihlava: Miksová (Kratochvílová) – Slavíková, Součková, Vondroušková, Váňová, Syslová, Boháčeková, Jašková, Rozehnalová, Běhounková, Kučerová, Garguláková, Sedláčková.

1. Třinec 13 10 2 1 0 101:39 35

2. Hr. Králové 14 10 2 1 1 102:49 35

3. Dobruška 14 8 0 0 6 54:55 24

4. Vsetín 11 5 0 3 3 46:44 18

5. Havířov 14 4 2 2 6 61:67 18

6. Šitbořice 14 2 3 1 8 46:54 13

7. SK JIHLAVA 13 2 0 1 10 33:84 7

8. Rtyně v Podkrk. 11 2 0 0 9 22:73 6