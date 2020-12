Před týdnem jsme zřejmě nadhodili správnou otázku, která „rozhýbala ledy“. Bude se ještě závodit? ptali jsme se hlavního organizátora Bohumila Nováka. Běžec Vysočina měl totiž ještě čtyři neuskutečněné závody v záloze a byla varianta, že do konce roku se některé z nich uskuteční.

Program

12. prosince Běh Březinou Polná

19. prosince Běh Havlíčka Borovského

27. prosince Běh Heulosem – Memoriál Jiřího Šmrhy

2. ledna Roštejnskou oborou Růžená

Předminulou neděli ještě Novák váhal a nechtěl žádný verdikt vyřknout. „Nic se nezměnilo a raději nic neplánuji, nemá to smysl, abych něco říkal, a ono to bylo pak jinak. Je to tak, že budeme dál čekat, jestli se to rozvolní. Pokud ano, nějaké závody bychom ještě chtěli udělat,“ plánoval.

Od 3. prosince se ale vládní restrikce rozvolnily, a ruku v ruce s nimi přišla pozitivní zpráva od pořadatelů Běžce Vysočiny. Závodit se do konce roku ještě bude! „Pokud budou rozvolnění umožňovat závody uspořádat, je zájem pořadatelů Poháru Běžce Vysočiny dokončit sezonu,“ ujistil na webu Bohumil Novák.

Seriál, který má každý rok na programu dvacet dílů, stihl v koronavirem zasažené sezoně uspořádat devět závodů. Sedm jich zrušil, čtyři odložil. A právě toto kvarteto dostává zelenou!

Běžet by se mělo již tuto sobotu 12. prosince. Běh Březinou v Polné by se měl uspořádat po jednatřicáté. Týden nato je plánovaný Běh Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě, a hned po vánočních svátcích se udrží dlouholetá tradice Běhu Heulosem – Memoriál Jiřího Šmrhy. Tečku za zdlouhavou sezonou udělá 2. ledna závod Roštejnskou oborou Růžená. „Vše bude záležet jednak na konkrétních omezujících podmínek, na stavu tratí a počasí,“ doplňuje Novák, který doufá, že žádné překážky už do cesty nepřijdou a běžci si ještě trochu adrenalinu užijí.