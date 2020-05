Pavla Číhu podruhé zradilo koleno. Uplynulou sezonu tak jihlavský smolař znovu nedohrál. „Nejprve jsem měl pravé, teď levé. A stejná diagnóza - přetržený křížový vaz,“ pokrčuje rameny a přibližuje shodu obou těžkých zranění.

Rozdíl však našel. „Teď je mnohem lepší průběh. Ve výsledku jsem dva měsíce po operaci, a už necítím omezení. Můžu už běhat. Poprvé to byl asi zase druhý extrém, protože ten průběh byl špatný. Asi na to nebylo mé tělo tehdy připravené,“ říká letos osmadvacetiletý basketbalista BC Vysočina. „Velký dík patří panu doktoru Čeperovi, který mě operoval. Odvedl dobrou práci. Jsem z toho nadšený, jak to probíhá. Ale samozřejmě to nechci zakřiknout a uspěchat,“ doplňuje Číha.

O své koleno prý musí stále pečovat. A není to myšleno tak, že ho šetří. „On je to takový typ zranění, že vás druhý den po operaci postaví na nohy a nechávají vás chodit po chodbě. Dříve se s tím nesmělo hýbat, teď je to jiné,“ reaguje pivot Jihlavy, který musí neustále cvičit. „Když nic nedělám dva dny, tak se to ozve. Je důležité skoro každý den posilovat,“ doplňuje Pavel Číha.

Toho zajímalo, z jakého důvodu musel už podruhé na operaci. „Já se ptal doktorů, čím to je způsobené. Prý je to mou výškou, a pak to může být dané i geneticky. A určitě tomu můžu pomoci, že budu mít svalstvo kolem kolene silnější. Doktor i něco takového naznačoval,“ říká přitom šlachovitý a silově velmi dobře připravený basketbalista.

Samozřejmě řeší i budoucnost. A prý koketoval i s koncem kariéry. Ale ten se zřejmě odloží. „Když se mi to stalo poprvé, řekl jsem, že pokud by to bylo znovu, podruhé už bych na operaci nešel. Ale to už jsem teď porušil,“ pousmál se. „Zatím to nechám otevřené. Uvidíme, jak bude probíhat rekonvalescence. A když to půjde takhle dobře, asi bych hrát chtěl. Mě ten basket baví, máme skvělou partu,“ tvrdí Pavel Číha. „A myslím, že je potřeba, aby ta naše generace ještě hrála. V klubu jsou šikovní mladí kluci a je dobře, že dostávají šanci a mohou si zahrát první ligu. To mě osobně chybělo. Ale tři čtyři roky to potřebuje, než nás nahradí,“ myslí si oddaný hráč, který by nerad přišel o skvělé jihlavské publikum. To prý jeho a celý tým neskutečně nabíjí! „Je to tu takové specifické. Fanoušci na nás chodí pořád. A až skončím, chtěl bych se zde stejně angažovat. Jihlavský klub je moje srdcová záležitost,“ dodává Číha.