Většina boxerů a MMA zápasníků jihlavského Gauner klubu je dlouhou dobu mimo hru. Výjimku mají jen reprezentanti, kteří se chystají na své velké turnaje.

Pavel Fejt. | Foto: se souhlasem Gauner clubu

Vyvolených, kteří mohou trénovat, je ale jen hrstka. „Je to smutné. Pár reprezentantů máme, někteří z nich teď byli na soustředění na Slovensku, ale tím ta naše příprava končí. De-facto, ti mladí, co boxovali ligu, se nepřipravují. Nikdo netrénuje. S některými jsem v kontaktu, ale i tak se hrozím, jak budou skákat z váhy do váhy,“ reaguje šéf Gauner klubu a trenér v jedné osobě Pavel Fejt. „Ale nejsme úplně pesimističtí. Vidíme to optimisticky, že to skončí a nastartuje se to,“ doplňuje s vírou v lepší zítřky.