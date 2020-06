Měl jste rozjednané zahraniční angažmá, ale to nedopadlo. Mrzí vás to?

Měl jsem podepsat smlouvu v polském Bytomu. Vše bylo domluvené, ale začal koronavirus, a nikdo nevěděl, jak to bude fungovat. Klub se nakonec rozhodl, že mě ani Tondu Gavlase, který tam hrál tři roky, nakonec nevezme. Myslím, že to bylo unáhlené, protože se vše začíná uvolňovat. Asi chtěli ušetřit.

Zkoušel jste to ještě někde jinde?

Volal jsem skoro všude, ale všechny kluby byly plné. Moc jsem si chtěl vyzkoušet cizinu, tak jsem na sebe dával kontakt na jeden francouzský server. Kluby vám sami píší, s některými jsem jednal, ale nevyšlo nic. Nikdo neví, jak to v této době bude. Proto je těžké něco v zahraničí sehnat.

Nakonec jste zakotvil v HB Ostrov. Byl jasnou volbou, nebo jste měl ještě jiné varianty?

Měl jsem ještě možnost jít zpět do Chebu, kde jsem hrál uplynulou sezonu. Ale rozhodl jsem jít za Mírou Jinkem. Jsem rád, že jsme se dohodli na podmínkách a já bych mu chtěl poděkovat, že mě přijal.

Rozhodlo ve prospěch Brodu to, že víte, do jakého prostředí jdete?

Každopádně. Na čem se tady domluvíte, to platí. A lákalo mě i to, že vím, jací jsou tady lidi. Skvělí fanoušci. Na ty zápasy určitě budou zase chodit. Díky nim to má i skvělou úroveň a atmosféru. I proto to byla lákavá nabídka.

Budete jenom hrát, nebo se podílíte třeba na trénincích?

Je dobře, že tu jsou mladí hráči, které to baví. A jsme domluvení, že jim na nějakých trénincích pomohu. To je pro mě určitě příjemná změna, že budu moci předat nějaké zkušenosti.

Jak se vám líbí složení týmu?

Na českou extraligu to není vůbec špatné. Myslím, že tým je hodně top na tuhle soutěž. A chtěli bychom hrát i evropské poháry, i když se neví, jestli vůbec budou.

Podle pana Jinka bude složité určit jedničku. Ale na to asi hrát nebudete, že?

Já se s klukama znám dobře a myslím, že to v tom nebude problém. Záleží, jak se kdo bude cítit. Budeme si myslím vycházet vstříc. Sezona je dlouhá a šanci bude dostávat i Radek Skála, který se potřebuje vyhrát. Rád budu dávat přednost mladšímu, i když jsem vlastně v týmu druhý nejmladší. (smích)

Jste rád, že pan Jinek má ambice, i to hrálo roli?

Určitě. On má vždycky cíle nejvyšší. My jsme spolu v kontaktu pořád. Od té doby, co jsem odešel, si voláme. A vím, jak to tady funguje. Myslím, že jsem se rozhodl správně.

Bude těžké je naplnit?

Já doufám, že je naplníme. Myslím, že by nám to Míra dost vyčítal, ale i my sami sobě. Extraligu chceme vyhrát a nebudeme chtít prohrát žádný zápas. Hlavně vůči divákům, kteří tam budou chodit. Budeme dřít jako koně. Už se na to těším.

Jak jste se udržoval ve formě a kdy vám startuje týmová příprava?

Já se celkem udržoval, nechtěl jsem z toho úplně vypadnout. Už jsme měli i pár turnajů, které pokračují. Začátkem července bude nějaká dovolená, a na konci měsíce na to šlápneme a začneme se připravovat na novou sezonu.