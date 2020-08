Hokejbalová zábava na jihlavském hřišti trvala dva dny. V sobotu a v neděli se tam deset týmů rozdělených do dvou skupin pralo o to, kdo zdvihne nad hlavu pohár pro vítěze dvacátého ročníku charitativního Orion Cupu.

Ale šlo také o to, kolik peněz skončí v kasičce. Ne však v té klubové. „Podařilo se nám ve sbírce na specializovanou školku vybrat necelých šestnáct tisíc korun,“ potěšilo šéfa hokejbalového SK Jihlava Libora Doležala, který celou částku předá do Speciálně pedagogického centra, které sídlí v Jihlavě na Demlově ulici.

A teď k samotnému turnaji. Ten měl kvalitu, ačkoliv žádné velké emoce tentokrát na hřišti neplály. „Bývá to vyhrocenější, letos se to odehrálo celkem v poklidu. I když nám sobota propršela, a v neděli bylo zase hezky, tak se turnaj povedl. Na to počasí jsme tak nějak zvyklí. A myslím, že kvalita jde každý rok nahoru,“ konstatuje Doležal.

Konkurenci zvedly i celky Karviné a Vsetína. Oba se také propracovaly mezi čtyřku nejlepších. Vsetínští nakonec bitvu o bronz odpískali a prohráli kontumačně, čili bronz bral Vatikán B.

Finále si zahrál tým Canada proti Karviné, která rozhodla o výhře dvěma góly ve druhé půlce. „Nás to samozřejmě mrzí, chtěli jsme ten dvacátý ročník vyhrát. Ale Karviná přijela v šestnácti lidech, a bylo znát, že je to extraligový celek, který trénuje. Myslím si, že tady hráli ještě na čtvrt plynu,“ reaguje jeden z tahounů stříbrné Canady Roman Smutný.

Ten přitom v úvodu finále nastřelil tyčku. „A pak jsme dostali smolné dva góly, a už nebyly síly. Škoda, protože my za celý turnaj nedostali ani jednu branku. Tomáš Humlíček nás skvěle držel. Až v tom finále. Ale i tak jsme si to všichni užili, i když jsme po turnaji všichni neskutečně rozsekaní a všechno nás bolí,“ dodává Smutný.

Orion Cup

Předkolo: Vatikán B – Světlá n. S. 3:2, Vsetín – Lužinští Srdcaři 0:3, Karviná – Bulldogs Brno 3:1, Canada – Nedělní odreagování 4:0, Helenín – Vrťas 39 1:2. Čtvrtfinále: Karviná – Vrťas 39 5:0, Světlá n. S. – Vatikán B 1:3, Canada – Helenín 2:0, Vsetín – Lužinští Srdcaři 4:3p. Semifinále: Karviná – Vsetín 6:0, Vatikán B – Canada 0:2. O 3. místo: Vsetín – Vatikán B 0:2 (kontumace). Finále: Karviná – Canada 2:0. Nejlepší brankář: Jan Halouska (Brno), nejlepší útočník: Jan Diviš (Karviná), nejlepší obránce: Jan Blaško (Canada). Síň slávy Orion Cupu: Roman Smutný (Canada).