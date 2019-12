Bitva o důležité body se na jihlavské palubovce rozhoří v neděli od 15.30. Ve hře je výhra, která může hodně pomoci. Tým BC Vysočina je totiž čtvrtý, s bilancí šesti výher a šesti porážek. Opava B je s bodovým náskokem těsně před Jihlavou. „Když tohle utkání zvládneme, tak budeme na konci kalendářního roku spokojeni,“ říká trenér Petr Pešout, který věří, že pomůže i známé prostředí.

„Našim fanouškům bychom chtěli dát vánoční dárek v podobě výhry. Za ni bychom byli všichni rádi. Doufám, že jich přijde co nejvíce. Minule to byl od nás doma parádní výkon, byli jsme to my a hráli tak, jak jsme si řekli a chtěli,“ vrací se o čtrnáct dnů zpět Pešout.

Pokud jeho svěřenci takový výkon zopakují, budou mít k bodům blízko. „I když přijde soupeř kompletní, tak bychom měli mít kvalitu na to, abychom to zvládli. Musíme být ale samozřejmě ostražití,“ je si vědom jihlavský kouč, který ví, kde je síla zítřejšího soka.

„Jsou to skvělí střelci za tři body. Štěpánek určuje ráz, a na rozehrávce je Bukovjan, silový menší rozehrávač, taková motorová myš. A na křídle asi největší posila Vlček, který je nepříjemný tím, jak dokazuje tým vyburcovat, i když v posledních zápasech nenastupoval, tak uvidíme, s čím přijedou,“ doplňuje Pešout.

Sám naopak ví, že bude moci do nedělního mače nasadit zcela jinou sestavu než tu, která hrála poslední zápas v Olomouci. „Tam nás odjelo jen sedm, nikdo ze základní pětky, ale teď by měla být sestava odlišná a ta síla by měla být jinde,“ tvrdí Petr Pešout.

„My teď musíme ještě tři zápasy zvládnout. Máme dobrý základ a vstupovat do nového roku se sedmi výhrami, to by byl dobrý počin,“ přeje si kouč.

Všechna tři zbylá utkání 13. kola I. ligy východní skupiny se předehrávala už včera a skončila po uzávěrce.