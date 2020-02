Hosté se radovali z výhry 104:94. „Hledají se mi těžko slova,“ začal s hodnocením kouč Petr Pešout.

„Já jsem totiž naprosto spokojený, jak jsme to zvládli, i když jsme o deset bodíků prohráli,“ prohlásil vzápětí.

SESTAVU SLEPILI DOBŘE

A proč taková reakce? Odpověď je jednoduchá. Trenér BC Vysočina musí v poslední době řešit týden co týden otázku: Koho postavit? „Ta sestava, která čelila Sokolu, byla neuvěřitelná! Museli jsme povolat dva kadety a dva juniory, a s nimi hrála šestice našich borců z áčka,“ nastiňuje.

Jmenovitě to bylo takto: mladíci Bačík, Brunner, junioři Krmášek, Štěpán, a k nim tahouni Bubák, Dokulil, Maňák, Plešingr, J. Sedmík a P. Knetl. Naopak Sokol Pražský přijel v plné sestavě, se dvěma věžemi Brixem a Brůhou. „Tihle dva celou sezonu skoro nehráli. Ale i tak jsme s nimi dokázali hrát. Trochu mě mrzí, že bodů bylo příliš, ale my jsme se také trefovali. Byl to hodně atraktivní duel. Diváci stáli a po zápase tleskali, protože věděli, v jaké jsme byli sestavě, a že jsme podali super výkon. Bohužel na výhru to nestačilo,“ doplňuje Pešout.

Nicméně z domácího nezdaru si hlavu nelámal. „Ta šestka se vyždímala nevídaným způsobem a já před nimi smekám klobouk,“ vysekl poklonu Pešout.

„Kluci předvedli něco neskutečného, a je mi jasné, že až to přijde k sobě, bude to hodně nepříjemné,“ předvídal Pešout, že hráče pár dnů po výkonu muselo bolet celé tělo.

„Já je ale musím vyzdvihnout, jak k tomu přistoupili. Cenné je, jak dokázali zapojit mladé hráče. Právě to jsme jim kladli na srdce, aby jim věřili a dodali trochu odvahy. A ta chemie fungovala. Atmosféra ligy je vtáhla. Za to jsem nejvíc rád. Spoustu jiných družstev by nám mohla závidět, jak umíme mladé začlenit,“ doplňuje pro Deník Petr Pešout.