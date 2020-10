Tým z moravské metropole informoval trenéra BC Vysočina Petra Pešouta o zhoršeném zdravotním stavu svých hráčů, a kvůli tomu musel být duel 4. kola východní skupiny, stejně jako další tři mače, odložen. „Neměli přímo potvrzený covid, ale pět lidí mělo horečku. Bohužel jsme měli volný víkend. Chtěli jsme hrát, byli jsme v laufu, a nejsme z toho třikrát odvázaní,“ sdělil Petr Pešout.

Mělo to být přitom poslední utkání před vyhlášením nouzového stavu a přerušení všech sportovních soutěží. Momentálně nemohou basketbalisté takřka nic, co by je herně posouvalo dál. „Bude to asi na tu hlavu dost těžký nápor. Sezona začala, pak nám přestala, před pár týdny se opět rozjela a nyní znovu končí. Já smekám před hráči, že mají tu výdrž a chuť. Ale nějak to s těmi tréninky budeme muset řešit,“ má jasno kouč BC Vysočina, jehož tým už v karanténě byl.

V úvahu jsou ale jen venkovní tréninky. „Jediná šance je si jít zaběhat, a kluci už tam prohodili, že to dáme zase do Luk,“ zasmál se nad tradiční vytrvalostní zkouškou, kterou hráči podstupují v létě. „Venku si také můžeme zahrát, ale předpověď tomu moc nenahrává. Uvidíme. Rád bych, aby se to co nejdříve zlomilo a zase se to rozběhlo,“ uzavřel Pešout.