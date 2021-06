Pavel Číha je bojovník, kterého nevykolejí ani těžká zranění. Už má za sebou operaci pravého i levého kolene. Po té druhé se chtěl loni znovu zapojit, jenže přišla další stopka. „Někdy v září jsem byl rozhodnutý, že začnu trénovat, šel jsem na trénink, ale Peši (trenér Petr Pešout – pozn. autora) na mě mává, ať se otočím a jdu domů, že se nakazili covidem. Já byl natěšený, že ta pauza skončí, a ona se nakonec ještě protáhla,“ vzpomíná na loňský podzim Pavel Číha.

Teď už ale opět trénuje s prvoligovým výběrem a mladými basketbalisty BC Vysočina. „Už jsem se nemohl dočkat. Koleno drží,“ vzkazuje, že je fit. A to také proto, že nezahálel. „Po tom září jsem musel něco dělat, cvičit a připravovat se, abych měl tu nohu silnou,“ nepodcenil situaci osmadvacetiletý basketbalista, který si svůj milovaný sport odříci ještě nechce. „Člověk o tom konci samozřejmě při těch zraněních přemýšlí, ale v tomhle věku by měl být člověk na vrcholu co se týče fyzické síly. Uvidíme, co předvedu, chuť mám,“ usmívá se.

Na novou sezonu se těší, a podle něj by mohla být úspěšná. Proč? „Je nás víc, co se vracíme zpět do Jihlavy. Já byl před tím čtyři roky v Praze a trénovat se společně moc nemohlo. Bylo to pro nás těžké to skloubit. Ale teď by ty tréninky mohly vypadat lépe, a sehranost také,“ myslí si Pavel Číha, který kvituje i další změnu. „Do klubu se vrátil Petr Šilhart, který bude dělat Pešimu asistenta, a podle mě do toho vnese nový impulz,“ dodává.