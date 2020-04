Žádnou tragédii z předposledního místa ve florbalovém SK Jihlava nedělají. Omlazený ženský tým v první lize sbíral především zkušenosti, a tak se výrazný výsledkový úspěch nečekal. A podobně tomu prý bude v příštím ročníku. Cílem budou hlavně výkonnostní posun, nikoliv honba za co nejlepším umístěním.

Jihlavské florbalistky mají za sebou těžkou prvoligovou sezonu. V ní se upřednostnil výkonnostní růst před výsledky. | Foto: archiv Deníku

Ženský florbalový tým SK Jihlava před sezonou omladil, a tak se trochu tušilo, že výsledkově navázat na předchozí dobré prvoligové ročníky nebude jednoduché. Předposlední sedmé místo ve východní skupině tak podle sportovního manažera klubu Romana Komendy zklamáním není. „Tým prodělal několik změn a řekl bych, že jsme na začátku. V současné situaci výsledky pro nás nejsou zas tak důležité a sedmé místo je nejspíš odpovídající k současnému stavu. Před sezonou jsme se snažili tým dát znovu dohromady a zapracovat co nejvíce mladých hráček. Díky tomu jsou naše cíle více dlouhodobé a do další sezony pro to děláme další kroky,“ hodnotí Komenda.