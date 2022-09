Změny v kádru

odchody

Adam Ptáčník (Karviná), Roman Dodica (Bukurešť), Anur Burnazovič (Atzgersdorf), trenér Peter Kostka (Michalovce)



příchody

Ákos Bendicsek (Neka, Maďarsko), Marian Hajko (Füchse Berlín, Německo), trenér Jan Běloch (od mládeže)

Na zvýšenou konkurenci se v létě pečlivě připravovali i hráči novoveselského Sokola. „Odehráli jsme během přípravy deset mezinárodních zápasů, což byla velmi kvalitní konfrontace,“ uvedla tisková mluvčí klubu Karolína Straková.

Důkladná příprava byla potřeba. Tým z Vysočiny má totiž cíle pro sezonu jednoznačně dané. Zopakovat postup do play-off, akcent dává na český pohár. V něm se Sokolům tradičně velmi daří a získávají vstupenku do Evropy.

V ní se představí i letos, když se v prvním kole poháru EHF postaví proti estonskému HC Tallinn. „Jsme rádi, že jsme obě utkání získali na domácí půdu. I zde budeme chtít samozřejmě uspět a postoupit minimálně do druhého kola,“ dodává Straková.

Souboj s Estonci se uskuteční o víkendu 17. a 18. září vždy od třináct hodin. „Za dvě utkání na domácí palubovce jsme opravdu moc rádi,“ netají nový trenér týmu Jan Běloch. „Jednak je to určitě příjemné pro naše fanoušky, zároveň je to samozřejmě příjemné i pro nás, protože hned od začátku soutěže budeme mít velmi náročný program. Takže si díky tomu ušetříme náročné cestování do Estonska a zpátky,“ těší kouče.

Galia, Horák, Prešov. Házenkářská extraliga láká diváky na atraktivní podívanou

Trenér sice o zápasech v Evropě momentálně nepřemýšlí, připouští však, že nějaké informace o Tallinnu již zjišťoval. „Evropský pohár budeme hrát až za čtrnáct dní, to znamená, že předtím nás čekají ještě tři extraligová kola a soupeři, na které se teď primárně v současné chvíli soustředíme. O Tallinnu jsme si samozřejmě začali shánět informace hned po losu, ale zatím jsou pouze velmi základní, protože probíhá příprava. Počkáme si na start ligové soutěže, kde budeme moci nasbírat relevantnější data, a dobře se na soupeře připravíme,“ prozradil Běloch.

Zdroj: grafika DeníkVe zmíněných úvodních třech kolech se jeho svěřenci představí doma jen jednou. Až v tom třetím. Po zápasech ve Frýdku-Místku a Jičíně přivítají ve středu před pohárovým víkendem pražskou Duklu.

Po poháru budou následovat další silní soupeři - Plzeň a Prešov. Start do ligy jako řemen. Zvláště s ohledem na to, že se v ní budou chtít rozkoukávat i hráči přicházející z dorostu.

Ti mají za sebou úspěšnou reprezentaci na ME B v Izraeli, kde vybojovali postup do elitní skupiny. Ve svoji šanci věří také Ondřej Štěpán, který by si rád zahrál proti hvězdným navrátilcům do extraligy: „Doufám, že ta šance zahrát si proti takovým hráčům přijde, protože tohle jsou hráči, které sleduji už od malička,“ netají natěšení na konfrontaci se zmíněnými legendami jeden ze zlatých dorostenců. „Chci si z toho odnést co nejvíce zkušeností a posouvat se. Nejvíc se těším asi na Karvinou a Plzeň, týmy, které svoji kvalitu ukazují dlouhodobě nejen v české lize, ale i pohárové Evropě. Zápasy proti takovým týmům nás posouvají a my mladí se od nich přiučíme asi nejvíce.“

Rozšíření extraligy? Kvalitní konfrontace, ale i tlak na termíny, tuší Zdráhala

Sokol bude hodně spoléhat na svoji oporu v brankovišti, Víta Schamse. Stejně jako další extraligoví kolegové se bude snažit vyrovnat Martinu Galiovi. „Na zápasy s Karvinou se vždy dost těším. Nejen kvůli tomu, že je to jeden z našich nejlepších týmů. Zápasy s nimi mají vždy dobrou kvalitu,“ potvrzuje Schams. „Hraje tam také dost mých bývalých spoluhráčů, ať už z Karviné, nebo z Veselí. A to, že se navíc vrátila do Karviné taková házenkářská persona, jako je Martin Galia, atraktivitu soubojí s ní jen zvyšuje.“