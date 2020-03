Pořadatele čím dál více oblíbenějšího nočního běhu náhlá pandemie rozesmutnila. Přihlášeno měli přes čtyři stovky běžců. „Neměli jsme jinou možnost, zrušit se to muselo a všechny jsme emailem o tom informovali. Bohužel to přišlo v tu nejhorší možnou chvíli, čtrnáct dní před startem, kdy už bylo vše objednané. Ale zdraví je přednější,“ říká za organizátory Pavel Hotař.

Nicméně Axis Noční desítka prý letos ještě bude. „Půlroční přípravy by přišly vniveč a my nechceme závodníky o tento běh připravit. Situaci budeme sledovat, a jakmile to bude možné, tak nový termín určíme. Aktuálně nemá cenu hledat nový, protože by nemusel být reálný,“ dodává Hotař.