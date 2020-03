Silový trojboj je specifický sport, který se ale v domácích podmínkách trénovat dá. I když prý jen v menší míře. „Někdo něco doma má, já tedy ano. A když činky nemáte, tak můžete maximálně dělat kliky a dřepy, ale těžší věci člověk sám neodjede. Já se naštěstí na žádnou soutěž teď na jaře nepřipravoval, takže mě to tolik nevadí. Jde spíš o to protáhnout si tělo, aby člověk doma neshnil,“ říká český reprezentant a jihlavský silák Tomáš Šárik. „Jinak pracuji kolem baráku. Naposledy jsem stříhal třeba stromky,“ dodává.

Doma běhání nebaví

Nejlépe ze všech na tom jsou momentálně vytrvalostní sportovci, míněno běžci, kteří tolik limitovaní nejsou. „Doma běhám na trenažéru, ale na tom ty kilometry nebaví. Do přírody se ale může, takže se psem si zaběhat jdu,“ říká jeden z nejlepších jihlavských vytrvalců současnosti Jakub Exner, kterého ale těžká situace a omezení také limitují. „Samozřejmě je to jiné, protože my jsme chodili v partě, což teď nejde. Člověk měl motivaci, mohli jsme se mezi sebou hecovat. Teď je to složitější a je to škoda,“ dodává.

Vítězí jóga

Pokud disponuje basketbalista rodinným domem a u něj má i plácek s basketbalovým košem, je ve výhodě. Pokud ale ne, je odkázán sám na sebe a improvizaci. „Já si zacvičím jógu, udělám nějaké lehké posilovaní, a jdu si ven zaběhat. To je asi maximum,“ říká odchovanec jihlavského basketbalu Martin Novák. „Jinak se snažím pomoci rodině, protože jsem tady v Jihlavě. Táta bude stavět, budou se na pozemku dělat nějaké úpravy, a rád pomůžu i mamce na zahradě,“ doplňuje hráč, který letos oblékal jak dres BC Vysočina tak i ten svitavský.

Je to vyčerpávající

Fotbalisté mohou běhat a cvičit, ale zábava to prý moc není. Míč u nohy prostě chybí. „Samozřejmě si zaběhat jdeme. Od pondělí už máme z klubu dané, co naběhat a v jaké tepovce. Je to hlavně o střídání tempa a jelikož jsem doma, tak mám tady kolem Labe takový klid. Ale po dvou měsících náročné přípravy je to už takové vyčerpávající a únavné,“ reaguje hráč FC Vysočina Stanislav Klobása, který by měl i cvičit. „Určené nemáme, co posilovat. To je na každém, komu co vyhovuje, a také na možnostech, kdo co má doma. Využije se ale skoro vše,“ říká Klobása.

Kolečkové brusle

Jihlavský hokejista Adam Zeman se po nečekaném konci sezony dál hýbe. „Už je to dlouhé a je potřeba se vyvenčit a hýbat, takže jsem si byl zajezdit na kolečkáčích,“ říká forvard Dukly, který se věnuje především rodině. A rád vaří! „Co se dá, naposledy to byly lívance,“ pochlubil se sladkou chuťovkou.

Děti cvičí dost

Kuželkáři to mají v této době přetěžké. Trénovat se technika nedá. „Pro nás je to nereálné. Budova bazénu je zavřená. Jsme ve slepé uličce,“ tvrdí jeden z jihlavských hráčů Stanislav Partl, který dal prý momentálně sportu vale a odpočívá. „Já se přiznám, že necvičím. Nejsou na to aktuálně myšlenky. Máme dvě malé děti, ty mě cvičí dost,“ doplňuje s úsměvem.