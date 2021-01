"Máme za sebou povinné testy na Covid. Tři dny jsme z hotelu nevystrčili ani nos, snažíme se plnit všechna předepsaná pravidla,“ říká jihlavský pilot Martin Prokop a pokračuje: „Vyzvedli jsme si techniku a snažili se ještě co nejvíce testovat. Zkoušeli jsme nastavení motoru, byl to boj s časem, kterého bylo hodně málo.“

Hektický byl pro jeho tým Silvestr, který byl ale bez oslav. „Připravil jsem si malé překvapení. Alkohol je samozřejmě v Saúdské Arábii zakázán, tak jsem přivezl pralinky. Bylo to takové stylové zakončení nešťastného roku 2020,“ dodal Prokop.

Trocha nervozity panovala samozřejmě i v táboru Tomáše Ouředníčka. „Nekonečná dvoudenní karanténa na přiděleném hotelu nebyla nakonec tak dramatická, jak se zpočátku zdálo,“ ulevil si pilot z Velkého Meziříčí.

Celý tým měl desítky hodin času na vlastní organizaci, týmové porady a dokonce se prý i odvážil vyjít k nedalekému pobřeží Rudého moře na čerstvý vzduch. „Po všech těch náhlých změnách, které nás před odletem bombardovaly ze všech stran, jsme měli velkou obavu z bezpečnostních opatření, která na nás v Saúdské Arábii mohla čekat. Báli jsme se, že po příjezdu na určený hotel, budeme jednotlivě zavřeni na pokojích a dokonce jsme nevěděli ani to, zda v pobytu máme zahrnutou i nějakou základní stravu. To jsme si ale prozíravě před cestou pojistili našimi proteinovými balíčky od Gold Nutrition, což nám zpočátku rozhodně zpříjemnilo pobyt,” zpětně vzpomíná na nejistou situaci Tomáš Ouředníček.

Ten byl rád, že celý tým prošel testy na Covid a už se soustředí na závod. „Slavnostní startovní rampa, na kterou se již všichni velmi těší, byla pro závodníky připravena už v pátek. To byl na programu i shakedown, který určil startovní pořadí do ostré první etapy. Ouředníček s třebíčským navigátorem Davidem Křípalem pak posílají do Čech vzkaz. „Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům, rodinám a fanouškům za podporu a pozitivní energii. Pomáhá nám zvládat tyto nebývale těžké předstartovní přípravy,“ uzavírá Ouředníček.