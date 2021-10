O osudu nedělního souboje ve 2. lize - skupině Morava Jih mezi hokejbalisty Jihlavy a Okříšek se rozhodlo v prostřední části.

V krajském druholigovém derby podlehli hokejbalisté Okříšek (v tmavém) Jihlavě výsledkem 2:3. | Foto: Jan Černo

Hostující Okříšky začaly zápas defenzivněji a čekaly na to, co domácí vymyslí. V 7. minutě se poprvé měnilo skóre, když Jihlava šla do vedení zásluhou Fejta. Slza však neupustila od své taktiky a výsledkem byla krásná rychlá akce po ose Fiala, Riedl a zakončujícího Mejzlíka, který tváří v tvář domácímu brankáři nezaváhal - 1:1.