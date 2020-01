Můj dům, můj hrad. Tak to mělo včera také platit, alespoň si to přáli všichni jihlavští basketbalisté před veledůležitou konfrontací s Prostějovem.

Přijeli kompletní

Situace v tabulce byla před nedělí jasná. Domácí mohli v případě výhry svého soka bodově dohnat, a tím zvýšit naději na umístění mimo poslední čtyřku, která si zahraje nadstavbovou část play-out, v níž pak číhá nástraha v podobě baráže. A tenhle strašák není příjemný. Proto byl cíl BC Vysočina jasný. Bodovat naplno!

Ale to se nepovedlo.

Proč?

„Bohužel máme smůlu, že máme ta střediska až takhle v závěru. Oni samozřejmě přijeli v plné palbě,“ poukázal trenér Petr Pešout na našlapanou sestavu hostů, kteří v takovém složení jezdí málokdy. Jenže i jim šlo o hodně, tak se nebylo čemu divit, že včerejší duel nepodcenili.

I tak ale Jihlava držela krok. „Od začátku zápasu se hrál vyrovnaný basketbal. My jsme ale bohužel vždy vyrobili dvě nebo tři ztráty a soupeř šel do menšího vedení, to jsme pak stáhli, a tak to bylo dokola, od první do čtvrté čtvrtiny,“ snaží se Pešout shrnout průběh do dvou vět.

Sporná rozhodnutí

V té závěrečné se jeho svěřenci v jednu chvíli mohli radovat z vyrovnání. „Ale po dvou sporných rozhodnutích sudí jsme rázem prohrávali o sedm. A nás to dotahování stálo spoustu sil. Ještě se musím podívat na video, protože náš tým cítil z toho přísnějšího metru na nás frustraci,“ doplňuje Petr Pešout.

Vysočina už na další úprk soupeře nedokázala zareagovat a prohrála o šest bodů. „Podle statistik rozhodly ztráty a rychlé protiútoky,“ má jasno kouč jihlavského výběru, který hráče ale nehanil. „Podali jsme slušný výkon proti té sestavě, která proti nám stála. Není to o tom, že bychom z toho byli zklamaní. Tak to nevidíme. Ale štve nás, že jsme nevyhráli, protože jsme i tak silného soupeře mohli porazit. V každém případě to dopadlo špatně. Uvidíme, jestli o víkendu budeme mít ještě šanci zabojovat o to, abychom do té skupiny play-out nespadli,“ dodává.

Výsledky 16. kola:

BC VYSOČINA – PROSTĚJOV 82:88

Body a sestava BC Vysočina: Novák 23, Bubák 14, Strážnický a Maňák po 13, P. Knetl 12, Sedmík a Kočvara po 3, Dokulil 1, bez bodu – Novotný, J. Knetl, Plešingr. Rozhodčí: Musil, Kocián. TH: 26/17:22/14. Trojky: 7:6. Diváci: 200. Čtvrtiny 22:26, 15:18, 21:19, 24:25.

Další výsledky: Snakes Ostrava – Pardubice 103:75, Opava B – Komfort Brno 94:85, Olomouc – Zlín 87:72, Nový Jičín – Basket Opava 79:73.

1. Zlín 16 14 2 1343:1167 30

2. Olomouc 16 10 6 1350:1276 26

3. Prostějov 16 9 7 1315:1314 25

4. Opava B 16 9 7 1303:1347 25

5. Pardubice 16 8 8 1288:1278 24

6. Ostrava 16 8 8 1313:1323 24

7. Brno 16 7 9 1378:1332 23

8. BC VYSOČINA 16 7 9 1286:1240 23

9. Nový Jičín 16 5 11 1235:1341 21

10. Opava 2010 16 3 13 1216:1409 19