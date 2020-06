Atletický areál Na Stoupách se po týdnu, kdy hostil krajský přebor družstev, stal znovu dějištěm regionálních závodů. Tentokrát šlo o individuální výkony, které byly u některých výjimečné.

Famózní formu potvrdil opět třebíčský Tomáš Vilímek, který týden starý krajský rekord ve vrhu koulí posunul o dalších šestnáct centimetrů na 17,77 metru.

Nebyl však jediný, kdo lámal rekordy. Jihlavský sprinter Eduard Kubelík si podmanil stovku i dvoustovku. Na delší distanci proťal cíl v čase 21,33, čímž překonal čtrnáct let staré krajské maximum Petra Daněčka o patnáct setin! Kubelík se blýskl skvělým časem i na stovce, kterou zaběhl za 10,89.

Zraky na sebe poutal i třebíčský dorostenec Michal Krátký, který v běhu na 300 metrů překážek dominoval a před časem 39,62 by se mohlo smeknout. Výborně si vedl ve skoku do výšky i velkomeziříčský Tomáš Neufuss, který překonal 1,93 metru. Skvělý hod diskem zaznamenal také pacovský Vít Kotrba, který poslal náčiní do dálky 47,33 metru.

Z výkonů žen si zaslouží vypíchnout hod kladivem (48,63 metru) Gabriely Bojanovské z Nového Města na Moravě. Mezi dorostenkami zazářila Kateřina Douchová, jejíž oštěp letěl do vzdálenosti 41,27 metru.

Medailová umístění

Muži - 100 m: 1. Kubelík (JIHLA) 10,89, 2. Podolský (PACOV) 11,31, 3. Kincl (SPTRE) 11,59. 200 m: 1. Kubelík (JIHLA) 21,33, 2. Podolský (PACOV) 22,65, 3. Svoboda (SPTRE) 22,92. 400 m: 1. Brychta (NMMOR) 50,58, 2. Střelec (JIHLA) 52,49, 3. Neufuss M. (VELME) 53,10. 1 500 m. 1. Nevařil (JIHLA) 4:26,39, 2. Nezveda (SPTRE) 4:27,06, 3. Brychta (NMMOR) 4:36,89. Výška: 1. Stolín (VELME) 1,93, 2. Urban (VELME) 1,93, 3. Nikodem (JIHLA) 1,90. Dálka: 1. Pirochta (JIHLA) 6,03, 2. Kovář (JEMNI) 5,89, 3. Březka (VELME) 5,88. Koule: 1. Vilímek (SPTRE) 17,77, 2. Tomek (SPTRE) 11,18, 3. Vácha (JIHLA) 11,16. Disk: 1. Vilímek (SPTRE) 44,11, 2. Vitovský (PACOV) 35,26, 3. Vomela (SPTRE) 34,78. Kladivo: 1. Tomek (SPTRE) 44,69, 2. Vomela (SPTRE) 43,10, 3. Vaněk (PACOV) 35,92. Oštěp: 1. Vácha (JIHLA) 57,73, 2. Střelec (JIHLA) 46,18, 3. Král (LEDEC) 41,51.



Ženy – výška: 1. Smolíková (JIHLA) 1,52, 2. Houzarová (JIHLA) 1,46, 3. Bartoňková (SPTRE) 1,46. Koule: 1. Tenklová (PACOV) 10,59, 2. Bojanovská (NMMOR) 9,19, 3. Čejková (VELME) 9,17. Disk: 1. Tenklová (PACOV) 36,55, 2. Bojanovská (NMMOR) 33,95, 3. Dostálová (NMMOR) 31,53. Kladivo: 1. Bojanovská (NMMOR) 48,63, 2. Dostálová (NMMOR) 39,18, 3. Tenklová (PACOV) 35,22. Oštěp: 1. Dostálová (NMMOR) 33,88, 2. Beránková (HBROD) 31,01, 3. Pecinová (JIHLA) 30,72.