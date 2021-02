Na podzim se v české elitní hokejbalové soutěži odehrálo jen několik utkání. Týmy mají na svém kontě od dvou po šest mačů. A Kert Park Praha i s Petrem Dankem potvrzuje, že opětovně bude jedním z aspirantů na triumf. Tabulku se sedmnácti body vede.

Momentálně ovšem i extraliga stojí a pouze se čeká, zda se situace zlepší a nejvyšší soutěž dostane výjimku a opět se rozjede. To by samozřejmě uvítali všichni, včetně Petra Danka. „Ruce mě svrbí jako každého hokejbalistu. Ta pauza už je strašně dlouhá,“ svěřil se pro web hokejbal.cz.

Tomu by nevadila i překážka v podobě testování na covid. „Testy už jsou na takové úrovni, že máte výsledek do půl hodinky, takže obětovat tomu hodinu týdně navíc, v tom nevidím problém. Navíc mám testovací místo kousek od bydliště. Když už jezdím dvě stě kilometrů na trénink do Prahy, je tohle maličkost,“ má jasno Danko.

Jaká je v klubu situace ovšem netuší. „Od října jsem v Praze nebyl. Doufám jen, že to mají všichni podobně jako já a nebude jim to dělat problém,“ doplnil úderný forvard, který neustále omílanou nemoc už prodělal.

Těžkou situaci chápe a také je mu jasné, že sezona může být pandemií hodně ovlivněná. Sestavy se mohou výrazně měnit. „Ale já trenérům věřím, že i kdyby někdo z našeho týmu vypadl, poskládají zase silný tým,“ nebojí se oslabení a věří, že Kert Park bude počtvrté v řadě útočit na titul.

Váhu by podle Danka mohl mít i vyšší než ty ostatní. „Možná může být ještě cennější. Pokud by se dohrávalo nějakou zkrácenou formou, bude každý zápas ještě vyhrocenější a může rozhodovat každý bodík. Zápasy play-off jsou rok od roku vyrovnanější, každý chce vyhrát,“ nastínil.

V šesti extraligových utkáních nastřílel Petr Danko šest branek a na dvě přihrál, a tím potvrdil, že i s přibývajícím věkem rozhodně do „starého železa“ nepatří. Stál by tedy o reprezentační dres? „Říká se, že reprezentace je za odměnu. Mojí největší motivací je medaile z mistrovství světa. Je mi už třicet dva let a reálně bych si ještě mohl zahrát na tom následujícím. I když konkurence je opravdu obrovská,“ je si vědom. „Al udělám maximum, abych se na na mistrovství dostal. Buď to vyjde, nebo ne. Taky mě žene ten neúspěch z Košic, kde to bylo opravdu blízko, ale ten týden tam mi nevyšel úplně dle mých představ. Chtěl bych to odčinit a udělat úspěch,“ uzavřel Danko.