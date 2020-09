Jméno nejrychlejší ženy nebylo pro tradiční účastníky příliš známé, přesto se jedná o zkušenou běžkyni. „Letos je to můj první závod na Běžci Vysočiny, pravidelně jsem ho běhala někdy před dvaceti lety,“ rozesmála se Denisa Lesslová z Třebíče a pokračovala: „Loni jsem se vrátila a letos jsem se rozběhala.“

V závodě, který tři a půl kilometru po startu vedl jen do kopce, se jí líbila právě stoupání. Jen jí v létě potrápily zdravotní problémy. „Měla jsem tři měsíce natrženou šlachu, teď trénuji čtrnáct dní a na to, kolik jsem měla naběháno, jsem velice spokojená,“ prozradila.

„Konečně jsem si splnil hattrick,“ řekl po vyhlášení výsledků spokojeně Jakub Exner z jihlavského Pteamu Swoboda. Závod se běžel na jeho tréninkové trati kousek od domova. Celou dobu se pohyboval na špici a svůj souboj s Vojtěchem Vackem rozhodl až v dlouhém finiši. Další závody jsou zatím ve hvězdách. „Za čtrnáct dní máme Vltava Run a na podzim ještě nezrušili Třeboňský maraton, tak doufám, že bude,“ uvedl Exner.

Situace nenechává v klidu ani pořadatelský tým. „Vzhledem k vývoji covidové situace se snížila účast, měli jsme sedmadevadesát účastníků včetně dětí,“ zhodnotila vrchní rozhodčí Jana Nováková. „Budeme čekat a reagovat na veškerá opatření. Stát se může cokoliv a do měsíce se může veškerá sportovní činnost zastavit,“ uvědomuje si. Pořadatelé jsou však připraveni udělat maximum pro to, aby se mohlo závodit. „Pokud budou povinné roušky, budeme je po běžcích požadovat,“ uzavřela Nováková.

Kvůli koronaviru byl už zrušen například i Jihlavský půlmaraton. Běžci si však našli náhradu přímo na Vysočině. „Chystal jsem se do Jihlavy, bohužel to odpadlo, dneska jsem zaplatil startovné na půlmaraton v Havlíčkově Brodě,“ uvedl Miroslav Brabenec ze Žďáru nad Sázavou, vítěz kategorie nad šedesát let. Ten v pátek porazil i všechny soupeře o kategorii mladší. „Dělá mi radost, když porazím co nejvíc soupeřů. Bez ohledu na věk,“ usmál se.