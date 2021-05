Do „procesu“ se zapojily už všechny kategorie. Trénuje se dvakrát týdně. „Máme to kombinované. Jeden je venkovní, který je zaměřený spíše na sílu. Snažíme se je po té dlouhé době trochu rozhýbat, protože plno lidí nebylo moc aktivní,“ nastiňuje. „A druhý trénink je vždy na hokejbalovém hřišti, abychom si zahráli i s hokejkami. A je vidět, že ta činnost chyběla nejvíce, protože na tyhle tréninky chodí skoro všichni,“ pousmál se Komenda.

Toho velký zájem těší. „Někteří se ještě zdráhají a uvidíme, až se to rozjede naplno, ale že bychom měli nějaké drastické odpady, to si nemyslím,“ věří předseda klubu, že florbalová rodina SK nepřijde po pandemii o velkou část své základny.

Komenda už zároveň přemýšlí nad sezonou nadcházející. „My vždycky už v květnu oficiálně začínáme přípravu, a tohle bereme jako takový nájezd. Až se to rozvolní, budeme postupně ty tréninky zkvalitňovat. O prázdninách budou mít dospělí normální režim, a pro děti se budou dělat takové udržovací smíšené tréninky. Kdo bude moci a chtít, může přijít,“ plánuje trenér, který naopak zatím neřeší případné zápasy. „Na to je ještě brzy. Až v létě to vidím na nějaké turnaje,“ dodal.