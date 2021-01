Havlíčkobrodský celek HB Ostrov příští pátek bude hájit pozici lídra tabulky v herně KT Praha. „Mám z toho radost. Hodně jsme stáli o to, aby se soutěže zase rozeběhly,“ vyjádřil se manažer klubu Miroslav Jinek.

Extraliga se bude hrát ve zrychleném tempu. Dva zápasy týdně. V pátek se uskuteční duel podle dlouhodobého termínového kalendáře, neděle bude vyhrazená pro dohrávky nesehraných podzimních zápasů.

Hrát se bude bez diváků a hráči budou muset mít negativní test na covid-19. „Testy nejsou problém. Teď do patnáctého ledna jsou zdarma a i kdyby nebyly, tak při současných cenách rychlotestů to není nic, co by představovalo velkou finanční zátěž,“ nechal se slyšet manažer HB Ostrov.

Hráči jsou podle slov trenéra Bohumila Vožického na restart soutěže připraveni dobře. „V prosinci jsme trénovali hodně intenzivně, navíc kluci hráli turnaje TT Star. Jsme nachystáni, na zápasy se těšíme,“ deklaroval.