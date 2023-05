Na sociálních sítích SK Jihlava jste za oddíl florbalu prezentoval, že se jednalo o nejúspěšnější sezonu v historii oddílu. V čem vidíte největší úspěch? Jako úspěch bereme především to, že sezona proběhla bez výrazných problémů. My jako poloprofesionální sport tolik peněz nedostáváme, takže jsme spokojeni s tím, že jsme ji finančně i lidsky zajistili. Pořádáme během sezony velkou řadu turnajů, na to je potřeba zajistit dostatek prostředků, dobrovolníků a obětavých rodičů hráčů.

Dovedu si představit, že rozpočet byl v posledním roce hodně našponovaný.

Samozřejmě. Minulý rok jsme si něco naplánovali, výši oddílových příspěvků a podobně – a najednou se zdraží energie o tři sta procent… A teď - kde na to najednou vzít? Museli jsme to vykrýt za pomoci našich partnerů. Lidově řečeno: Někde ty prachy sehnat. My se rozrůstáme i personálně. V současnosti máme dokonce tři zaměstnance na oddíl o velikosti HC Dukla Jihlava.

O kolik členů se starají?

Letos jsme měli dvě stě sedmdesát členů v osmnácti družstvech. Od přípravky až po dospělé. Máme kompletní strukturu věkových kategorií u kluků i holek. Přičemž u dívek jsme jediní na Vysočině, kteří mají pokryty všechny kategorie. K tomu musíme zajistit potřebný počet trenérů. To se nám naštěstí rovněž daří. Jak z řad rodičů malých florbalistů, tak se zapojují také naši hráči. A do další sezony plánujeme mít o čtyři nebo dokonce pět týmů více.

To je v Jihlavě takový zájem o florbal?

My se snažíme, aby všichni hráči měli co největší vytížení. Ve florbale se u dětí prosazuje hra 3 + 1 na menším hřišti. Aby děti byly více na míčku a ve hře. Jenže při tomto systému jeden mančaft uživí maximálně devět hráčů. A když máte více dětí, potřebujete více družstev. My máme nyní například v mladších žácích čtyřicet dětí, v elévech rovněž. Proto přihlásíme více družstev.

V takovém počtu se asi všichni do haly nevejdete, ne?

Do haly? To vůbec! (směje se) My už se nevejdeme ani do škol. V naší hale zabereme, co se dá. Potom využíváme Start Jihlava, kde vykrýváme relativně přijatelná volná místa. Spolupracujeme se ZŠ Nad Plovárnou, Otokara Březiny a Kollárova. Ale ani na školách těch volných termínů není dostatek. Například některé turnaje jsme museli uspořádat v Dolní Cerekvi nebo v Třešti.

Pořád jsme se nedostali ke sportovním výsledkům. Začněme u mužů.

Kategorie chlapů se letos dostala v divizi kvalitativně výš. Zapracovali jsme naše šikovné odchovance a úroveň hry se zvedla. Také jsme do poslední chvíle bojovali o postup do play-up.

Jihlava měla v minulosti zastoupení v nejvyšší soutěži žen. Byť se jednalo o jiný klub, ženy SK nyní hrají jen o stupínek níže. Je naděje, že by se do města vrátila extraliga?

Základna je nyní velmi dobrá. Jenže u žen je to takové vrtkavější než u kluků. Ti, i když třeba odejdou na vysoké školy nebo založí rodiny, udrží si také zájem o sport. U holek to tak časté nebývá. Navíc málokterá jde třeba na učební obor a zůstává v Jihlavě. Většina z nich jde na vysoké školy pryč a jsme rádi, že je udržíme alespoň na jeden trénink a zápasy. Navíc pro postup do extraligy jsou vysoké nároky od svazu a rovněž nákladové položky jsou mnohem vyšší. Snažíme se v každé sezoně dojít co nejdál. Kdybychom postoupili, tak ji holky necháme zahrát, ale postup do extraligy není naším primárním cílem. Spíše, tím jak si to letos všechno zajímavě sedlo, pošilháváme po postupu u kluků.

Ti už se začali připravovat na příští sezonu. Zůstanou ve stejném složení i pro další ročník?

Zatím to vypadá, že by tým měl zůstat pohromadě. Avšak ve florbale obecně nikdy nevíte, kdo kdy skončí, změní práci a odstěhuje se. Nebo se vám zraní klíčový hráč. Ale sami kluci říkali, že minulá sezona pro ně byla zajímavá a bavilo je vyhrávat. (směje se) Takže věřím, že i oni cítí ambici zahrát si o postup.

Přihlášky do soutěží se teprve podávají, není tedy znám los skupin. Ale po sestupu třebíčských Snipers byste se mohli potkat ve stejné skupině. To by asi byla ta pravá konfrontace postupových ambicí se zkušenějším celkem. Navíc s regionálním soupeřem.

Předminulou sezonu jsme ve skupině měli Žďár i Třebíč. My v to doufáme, že se potkáme. Za prvé je to v příjemné dojezdové vzdálenosti. Je fajn jet na zápas jen třicet kilometrů. A za druhé si myslím, že by to opravdu byly zajímavé zápasy. Kluci se vzájemně znají, určitě by to pro ně bylo zpestření. Možnost postupu si vybojoval i Žďár, takže až budou uzavřeny přihlášky věřím, že se opět sejdeme.