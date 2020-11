Co říkáte na další vynucenou pauzu?

Je to náročné v hlavě, a hlavně i na pohyb. Začali jsme přípravu a sezonu, začátek se nám povedl, a vzápětí se to zastavilo. Teď čekáme a fungujeme v režimu udržovacím.

Jak myslíte, že to dopadne, zahrajete si ještě letos?

Bude rozhodovat, jak ta pauza bude dlouhá. Když to bude měsíc, tak se to rozjede, ale když se to protáhne až do konce roku, přijdeme o půlku základní části, a to už by pak bylo nejspíš nereálné dohrát. Variant je ale asi víc, jak tu sezonu dokončit.

Vás to zastihlo po pouhých dvou odehraných zápasech, které jste zvládli výborně. Formu jste tedy jako tým měli dobrou, i když jste začali opožděně.

Nás to stoplo hned na začátku září, přišla karanténa, a my do toho pak museli naskočit hodně rychle, bez velké přípravy. Ale formu jsme měli a fungovalo nám to. Jako tým jsme si sedli suprově. Měl jsme z toho dobrý pocit, a věřil jsem, že pojedeme na té vlně dál. Čekali jsme, že sehrajeme ještě alespoň ten jeden zápas, ale to už soupeř nedojel.

Jak těžké bude, pokud se situace uklidní a začne se hrát, vrátit se na palubovku?

Na tu pauzu jsme už zvyklí z léta. Bude ale trvat dva tři týdny, než se vrátíme do tréninkového nastavení. Záleží na tom, jak dlouho bude ta pauza dlouhá.

Vy osobně budete mít ještě motivaci a sílu znovu „začínat“?

Motivace je vždycky. Mě jde hlavně o tu partu, kterou tam máme skvělou, a všichni to děláme pro to, že nás to baví.

Trenér Pešout vám žádné tréninkové plány nedával, důvěřuje vám. Jak se udržujete?

Něco nám posílal Martin Novák (spoluhráč – pozn. autora), který v tom dělá. Ale je to v rámci bytu, aby měl každý možnost si zacvičit, zaposilovat. Když je počasí, může člověk vyrazit ještě na kolo, ale je to hlavně o počasí, které už nám nepřeje. Na jaře to bylo lepší, protože se daly využít všechny možné venkovní aktivity.

S přibývajícím věkem je potřeba se opravdu hýbat, jak člověk zatuhne, už to jde stěží. Máte to tak?

Samozřejmě. Když se vypadne z režimu, po těch čtrnácti dnech to hned cítíte, že vás bolí záda a nohy.

Když není basketbal, máte nějaký jiný koníček, kutíte?

Ještě v rámci počasí jsem dělal doma na zahradě. Když je pěkný víkend, tak se něco stihne, nebo zajdeme ven na procházku. Ale moc se toho už dělat nedá.